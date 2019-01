Zverev rastet völlig aus

Alexander Zverev hat im Achtelfinal am Australian Open gegen Milos Raonic keine Chance. Der Deutsche muss sich dem Kanadier in drei Sätzen geschlagen geben.

Der aufschlagstarke Raonic verlor gleich sein erstes Service-Game, danach war es aber der Deutsche, der eine Stunde praktisch in der Versenkung verschwand. Zverev traf kaum einen Ball richtig, leistete sich eine ganze Reihe von Doppelfehler und verlor die ersten beiden Sätze je 1:6. Erst im dritten Satz fand der 21-jährige Hamburger einigermassen zu seinem Spiel, wehrte drei Matchbälle ab, verlor aber letztlich nach knapp zwei Stunden 1:6, 1:6, 6:7 (5:7).

Frustbewältigung beim Seitenwechsel

Im zweiten Satz, beim Stand von 1:4 aus Sicht Zverevs, verliert der Deutsche die Nerven. Er setzt sich auf seine Bank, nimmt das Racket und schlägt mit ihm so lange auf den Boden, bis es zerstört ist. Vom Schiedsrichter gibts dafür eine Verwarnung.

Premiere für Osaka

US-Open-Siegerin Naomi Osaka steht erstmals im Viertelfinal des Australian Open. Die Weltranglisten-Vierte setzte sich im Achtelfinal mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen die Lettin Anastasija Sevastova durch. In der hart umkämpften Partie behielt die 21-jährige Japanerin wie in der Runde zuvor nach einem Satzrückstand noch die Oberhand. In der Runde der letzten acht trifft die Tochter eines Haitianers und einer Japanerin am Mittwoch auf die Ukrainerin Jelina Switolina.

Die Siegerin der WTA Finals in Singapur musste in einer Partie mit kuriosem Spielverlauf ebenfalls hart kämpfen, ehe ihr 6:2, 1:6, 6:1-Erfolg über die Amerikanerin Madison Keys feststand. Das dritte Games im dritten Satz dauerte dabei 17 Minuten. Nachdem es Switolina zum 2:1 für sich entschieden hatte, gab sie kein weiteres Spiel mehr ab. (heg/sda)