Barcelona holt sich den Brasilianer Paulinho

Der 29-jährige Mittelfeldspieler Paulinho wechselt vom chinesischen Meister Guangzhou Evergrande in die Primera Division. 40 Millionen Euro ist Neymars brasilianischer Nationalmannschafts-Kollege den Katalanen wert.

Am Donnerstag soll der medizinische Check erfolgen, und noch gleichentags will Barcelona die Neuerwerbung offiziell präsentieren. Paulinho spielte seit Sommer 2015 in China, nachdem er sich zuvor in der Premier League während zwei Jahren bei den Tottenham Hotspurs nicht wie gewünscht hatte durchsetzen können. Für die brasilianische Nationalmannschaft brachte es Paulinho bisher auf 41 Spiele und 9 Tore.

(sda)