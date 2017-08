Neymar zahlt Millionen-Strafe an brasilianischen Fiskus

Dies sagte Neymars Anwalt Marcos Neder am Freitagabend Ortszeit. "Der Prozess hat über drei Jahre gedauert. Ziel ist es, einen Schlussstrich zu ziehen und eine neue Etappe zu beginnen", sagte der Anwalt. Neymar bestehe allerdings weiterhin darauf, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen.

Die Steuerbehörden fordern seit Jahren Steuernachzahlungen von Neymar. Allein für die Zeit von 2011 bis 2013 verlangen sie Abgaben in Höhe von 63,6 Millionen Reais (19,2 Millionen Franken). Für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro war Neymar zuletzt vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Am Sonntag soll er sein Debüt in der französischen Liga geben.

(sda)