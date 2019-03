Jetzt ist Sergio Ramos die grosse Lachnummer

Er hatte Sergio Ramos noch gewarnt. Frenkie De Jong, das Mittelfeld-Wunderkind von Ajax, sagte vor wenigen Tagen zur holländischen Nachrichtenagentur «AD»: «Vielleicht wird es Sergio noch bereuen.» Das tut er jetzt ganz sicher.

Zur Erinnerung: Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League sah Ramos kurz vor Schluss die Gelbe Karte. Auf gewohnt ruppige Art stoppte er einen Konter, räumte Kasper Dolberg rüde ab. 2:1 stand es da für Real, in Amsterdam. Offenbar ein komfortables Polster, wie Ramos befand. Denn nach Spielschluss war er, nun ja, unclever genug, um vor laufender TV-Kamera zu sagen: «Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass es keine Absicht war. Manchmal muss man im Fussball eben schwierige Entscheidungen treffen.»

Zwei Wochen später, nach der grossen 1:4-Heimblamage von Real gegen Ajax und dem Ausscheiden aus der Königsklasse, dürften ihm zwei Dinge aufgefallen sein: Erstens hätte er dieses Mal vielleicht besser gelogen – denn er wurde wegen Unsportlichkeit für ein zweites Spiel gesperrt. Zweitens, und noch viel wichtiger: Er hatte eine kolossale Fehlentscheidung getroffen. Ohne den Chef in der Innenverteidigung wirkte die Real-Abwehr orientierungslos und mit den jungen Wilden von Ajax heillos überfordert. Die Holländer hätten ihre vier Tore schon in der ersten Halbzeit erzielen können.

Klar, dass das Internet vor lauter Häme drohte zusammenzubrechen. Der britische TV-Sender «BT Sports» twitterte in Anlehnung an Ramos' Rüpelfoul im letztjährigen Champions-League-Final gegen Liverpools Mohamed Salah: «Siri, kannst du mir bitte sagen, wie Karma aussieht?» Darunter ist das Video der Verwarnung aus dem Hinspiel zu sehen.

"Siri, show me what Karma looks like..."



Feb 13th: Sergio Ramos deliberately picks up a yellow card in the 89th min of the first leg vs Ajax and is suspended for the second leg



March 5th: Real Madrid 1-4 Ajaxpic.twitter.com/WPSQOSpXo1