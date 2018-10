Speaker dreht wegen Insigne-Tor völlig durch

Man hat das Gefühl, da kommt er nicht mehr ran mit seinen 1,63 Metern Körperlänge. Doch Lorenzo Insigne streckt sich, Verteidiger Joe Gomez und Goalie Alisson Becker verpassen, der Italiener grätscht den Ball ins Tor – 1:0 für Napoli, es ist das Siegtor, das Stadio San Paolo kocht. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Roter Stern Belgrad sind die Italiener wieder im Rennen in der Gruppe C, die Paris St-Germain komplettiert.

Obwohl das San Paolo in Sachen Grösse hinter dem Mailänder San Siro steht, ist es bezüglich Lautstärke in Italien unübertroffen. Dafür sorgt auch ein Mann, der neben dem Platz steht. Daniele Bellini heisst er, der hauptberufliche DJ heizt den Fans jeweils kräftig ein, wenn er die Mannschaft durch sein Mikrofon präsentiert. Und wenn ein Tor fällt, noch so ein wichtiges dazu, dann gibt es beim Mann, den sie in Italien «Decibel» nennen, kein Halten mehr. Zehnmal schreit er den Vornamen des Torschützen in sein Mikrofon, zehnmal gibt ihn die Curva A wieder. Sehen Sie die Szene im Video.

(mro)