Spurs verspielen den Sieg und stehen vor dem Aus

Die Londoner verpassten den ersten Sieg, der im Kampf um die Teilnahme an den K.o.-Runden im Frühling derart wichtig gewesen wäre, mit viel Pech im Abschluss und wegen eines Bärendienstes, den ihnen Goalie Hugo Lloris leistete. Frankreichs Weltmeister-Torhüter stieg eine gute Viertelstunde vor Schluss ausserhalb des Strafraums übermässig hart ein. Der direkte Platzverweis war unvermeidlich.



In Unterzahl und mit dem 35-jährigen niederländischen Ersatzgoalie fingen die Spurs nach 88 Minuten das 2:2 ein. Torschütze war der in Aigle im Waadtland geborene niederländische Internationale Luuk De Jong.



Tottenham hätte den Sieg verdient

In der englischen Meisterschaft gehören die Spurs der breiten Spitzengruppe an, aber in der Champions League kommen sie nicht in die Gänge. Beim ebenfalls punktelosen PSV geriet die Mannschaft des argentinischen Trainers Mauricio Pochettino nach einem schweren Abwehrfehler durch ein Tor des jungen mexikanischen Stürmers Hirving Lozano in Rückstand.



Der Brasilianer Lucas und Goalgetter Harry Kane mit einem Kopfball auf Flanke von Christian Eriksen sorgten bis zur 55. Minute für die zeitweilige Wende. Aufgrund der Chancenanteile hätte Tottenham den Sieg bei weitem verdient. Die Londoner trafen zweimal die Latte, ausserdem wurde ihnen ein Tor wegen angeblichen Offsides fälschlicherweise aberkannt.



In der Gruppe A remisierten die nach zwei Runden punktelosen Brügge und Monaco 1:1. Mit dem Remis, durch das beide Teams weitere zwei Punkte einbüssten, kamen die Leader Borussia Dortmund und Atlético Madrid in eine noch komfortablere Situation.

Telegramme und Ranglisten:

Gruppe A: Club Brügge - Monaco 1:1 (1:1)

SR Oliver (ENG). - Tore: 32. Sylla 0:1. 39. Wesley 1:1. - Bemerkungen: Monaco ohne Benaglio (verletzt).

Gruppe B: PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur 2:2 (1:1)

SR Vincic (SLO). - Tore: 30. Lozano 1:0. 39. Lucas 1:1. 55. Kane 1:2. 88. De Jong 2:2. – Bemerkungen: 35. Tor von Sanchez wegen angeblichen Offsides irrtümlicherweise annulliert. Rote Karte: 79. Lloris (Foul).

Rangliste: 1. FC Barcelona 2/6 (8:2). 2. Inter Mailand 2/6 (4:2). 3. Tottenham Hotspur 3/1 (5:8). 4. PSV Eindhoven 3/1 (3:8). (sda)