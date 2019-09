FC Basel zerlegt Krasnodar

Zum Schluss wurde es brutal für den russischen Gast. Krasnodar war in dieser Auftaktpartie zur Europa-League-Gruppenphase in Basel längst auf Schadensbegrenzung aus, als das Resultat mehr und mehr auf eine Kanterniederlage hindeutete. Okafor, beim FCB erst 20 Minuten im Spiel, veredelte den nächsten Basler Angriff, es stand 5:0, Diskussionen über den Ausgang dieses Spiels gab es längst keine mehr.

Baustelle im Sturm

Dafür gab es für FCB-Trainer Koller vor dem Anpfiff in der Aufstellung eine Baustelle zu bereinigen - nämlich den Platz im Sturm. Noch am Wochenende hatte sich mit Ademi der letzte verbliebene und eingespielte Stürmer im Basler Kader verletzt. Gegen Krasnodar nominierte Koller den Brasilianer Cabral, Leistungsausweis für den FCB: 16 Minuten im Cup gegen Meyrin. Der 21-jährige Zugang von Palmeiras schlug sich in der guten Startphase nicht schlecht. Und schon nach neun Minuten war es Bua, der einen kapitalen Fehlpass von Krasnodars Captain Martinowitsch ausnutzte und zum 1:0 traf.

Die Partie des FC Basel in Bildern

Dass der russische Tabellenerste mit einer fast dreimal teureren Mannschaft auf dem Platz stand, machte sich erst nach und nach bemerkbar. Angeführt von Zugang Vilhena - für 9 Millionen Euro von YB-Gruppengegner Feyenoord - kam Krasnodar zu Möglichkeiten. Omlin hielt den FCB im Spiel - und auf der anderen Seite traf erneut Bua, ideal lanciert von Stocker.

Idealer Auftakt

2:0 also stand es, ein 1:1 wäre möglich gewesen, und im zweiten Durchgang sah es nach gut zehn Minuten ähnlich aus: Cabral leistete sich einen Fehler, Omlin war aber bei Sulejmanovs Flachschuss blitzschnell unten. Quasi im Gegenzug traf Zuffi, nach guter Flanke von Widmer und einer misslungenen russischen Abwehraktion. 3:0 statt 2:1: Der Widerstand Krasnodars war gebrochen, nur eine Minute später traf Spielmacher Vilhena slapstickhaft zum 4:0 ins eigene Tor. Basel eröffnet also die weder besonders attraktive noch allzu einfache Gruppe in der Europa League mit einem Sieg, in zwei Wochen geht es ans Schwarze Meer zu Trabzonspor.

Aratore trifft vergebens

Der FC Lugano durfte auswärts gegen den wesentlich höher eingestuften dänischen Meister FC Kopenhagen bis zum Schluss auf einen Punktgewinn hoffen. Letztlich verloren die Tessiner aber mit 0:1, der entscheidende Treffer gelang dem uruguayischen Stürmer Michael Santos in der 50. Minute. Lugano präsentierte sich über weite Strecken offensiv zu harmlos, hatte aber auch einige gute Phasen. Etwa kurz vor der Pause, als zuerst Balint Vecsei und Numa Lavanchy mit ihren Abschlüssen knapp scheiterten. In der 74. Minute traf Marco Aratore sogar ins Tor der Dänen, doch da Filip Holender im Abseits stand und ins Spiel eingegriffen hatte, wurde dem Treffer die Gültigkeit untersagt.

Basel - FK Krasnodar 5:0 (2:0)

14'127 Zuschauer. - SR Gestranius (FIN).

Tore: 9. Bua 1:0. Bua (Stocker) 2:0. 52. Zuffi 3:0. 55. Vilhena (Eigentor) 4:0. 79. Okafor 5:0.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka; Stocker (58. Okafor), Zuffi (79. Campo), Frei, Bua; Cabral (65. Riveros).

FK Krasnodar: Safnow; Petrow, Martynowitsch, Spajic, Ramirez; Sulejmanow, Kambolow (46. Utkin), Vilhena; Olsson (60. Namli), Wanderson; Ignatjew (67. Berg).

Bemerkungen: Basel ohne Van Wolfswinkel, Ademi (beide verletzt). Krasnodar ohne Cabella, Claesson, Gasinskij (alle verletzt).

Verwarnungen: 51. Stocker (Foul). 64. Martynowitsch (Foul).

FC Kopenhagen - Lugano 1:0 (0:0)

SR Verissimo (POR).

Tor: 50. Santos 1:0.

FC Kopenhagen: Johnsson; Varela, Nelsson, Papagiannopoulos, Bengtsson; Falk Jensen (79. Biel), Zeca, Stage, Fischer (80. Oviedo); Santos (76. Daramy), Sotiriou.

Lugano: Baumann; Yao (70. Holender), Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Custodio, Sabbatini, Vecsei (82. Dalmonte); Carlinhos, Bottani (49. Aratore).

Bemerkungen: FC Kopenhagen ohne Andersen, Boilesen, Mudrazija, N'Doye, Thomsen und Wind (alle verletzt). Lugano ohne Covilo, Crnigoj, Rodriguez, Lovric und Macek (alle verletzt). 25. Pfostenschuss Bengtsson. 77. Maric lenkt den Ball an die Latte des eigenen Tores.

Verwarnungen: 67. Vecsei (Foul), 91. Carlinhos (Foul), 93. Trainer Celestini (Lugano/Reklamieren).

