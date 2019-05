So präzise bereitet Xhaka das 2:1 für Arsenal vor

Nach Startschwierigkeiten kommt Arsenal vor eigenem Publikum im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen Valencia in Schwung. Auf das 1:0 der Gäste aus Spanien durch Mouctar Diakhaby in der 11. Minute antworten die Londoner mit dem Ausgleich. Alexandre Lacazette leitet seinen Treffer nach 18 Minuten gleich selber ein. Er spielt auf Höhe der Mittellinie einen tollen Pass in die Tiefe auf Pierre-Emerick Aubameyang, der seinen Gegenspieler mit einem Haken ins Leere laufen lässt. Dann legt der Gabuner zum aufgerückten Lacazette rüber, der den Ball nur noch ins Tor schieben muss.

In der 25. Minute steht Granit Xhaka im Mittelpunkt des Geschehens. Der Schweizer spielt nach einem Rückpass eine präzise Flanke auf Lacazette, der im Strafraum lauert. Und der Franzose köpfelt zum 2:1 ein, wobei Neto beinahe noch klären kann. Der Valencia-Goalie lenkt den Ball allerdings an den Innenpfosten und von dort fliegt er über die Linie. Die Torlinien-Technologie zeigt dies dem Schiedsrichter umgehend an. Der 74-fache Schweizer hat mit seiner Vorlage einmal mehr bewiesen, wie wichtig er für Arsenal ist.

Das Heimteam siegt letztlich 3:1. Für den Schlusspunkt ist Aubameyang bei Ablauf der regulären Spielzeit besorgt. Er verwertet eine Flanke von Sead Kolasinac an den langen Pfosten per Direktschuss. Dieses Tor ist ebenso sehenswert wie die anderen beiden der Gunners – und nach zuvor vergebenen Topchancen mehr als verdient. Für das Rückspiel in Valencia könnte dieser Treffer ein ganz wichtiger sein. Xhaka hat insgesamt einen starken Auftritt hingelegt. Der 26-Jährige löste manchen Arsenal-Angriff aus und überzeugte durchs Band. Nationalmannschaftskollege Stephan Lichtsteiner hingegen stand nicht im Aufgebot.

