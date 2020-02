Alexia Paganini wirbelt immer kunstvoller

Es gibt wohl nur gerade eine treffende Bezeichnung, wo sie sich gerade befindet: zwischen den Welten – in jeder Beziehung. Eineinhalb Wochen nach der EM in Graz bereitet sich Eiskunstläuferin Alexia Paganini auf ihre Premiere bei «Art on Ice» am Donnerstag vor. Nach dem ersten grossen Wettkampf in diesem Jahr nun also die erste grosse Show in ihrem Leben.

Anstatt nach Hause in den Nordosten New Yorks zurückzukehren, wohnt die 18-Jährige für einige Zeit in einem der vielen, neuen Hotels im Norden Zürichs und findet das «cool». Paganini ist schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin und hat eine Win-win-Situation kreiert. Weil im Schweizer Eiskunstlaufverband nach dem Rücktritt von Sarah van Berkel Meier die Position der talentiertesten Spitzenläuferin vakant war und für Paganini die Aufstiegschancen an die US-Spitze minimal, hat Paganini diesen Platz 2017 übernommen.

Familie Paganini: «Jeder macht sein Ding»

Es ist früher Nachmittag, Paganini erscheint mit Rollköfferchen zum Gespräch im Café, es geht danach weiter ins Hallenstadion zu den Proben. Alles ist ziemlich neu für sie, nur eines bleibt, wo immer sie auftaucht: das Interesse an ihrer Herkunft und der Familie. Sie lacht, gefühlte tausend Mal hat sie das schon erzählt. Dann entschuldigt sie sich und fragt, ob es auch in Englisch gehe, «mein Hochdeutsch ist – na ja». Paganini ist die Tochter eines Puschlavers aus Brusio, die Mutter Niederländerin, ausgezogen in die USA sind die beiden Ende der 1990er-Jahre mit dem älteren Sohn. «Ich und mein jüngerer Bruder sind drüben geboren», sagt sie, und das Eis habe sie alle drei schnell fasziniert.

«Dann konzentriere ich mich zwei Jahre aufs Eiskunstlaufen mit dem Ziel Olympia.»

Kevin, der ältere Paganini, spielt College-Hockey und lebt nicht mehr zu Hause, Mario, der jüngere, hat sich einem Club im Wohnort bei White Plains angeschlossen. «Bei uns macht jeder sein Ding. Meine Mutter bringt mich am Morgen nach Hackensack in New Jersey zum Training und holt mich abends wieder ab», sagt sie. Die Highschool schliesse sie demnächst online ab, «und danach konzentriere ich mich zwei Jahre aufs Eiskunstlaufen mit dem Ziel Olympia».

EM in Graz: Vierte hinter den Russinnen

Das ist unschwer festzustellen. Um ihren Hals baumeln die fünf Ringe klein und fein und in Gold. Paganini ist unerwartet schnell aufgestiegen. Erst gehörte sie eineinhalb Jahre dem US-Team an, fühlte sich dort aber nicht wohl. «Die Konkurrenz ist immens, es ist schwierig, da nur schon unterzukommen», erinnert sie sich. Also kontaktierten ihre Eltern den Schweizer Verband und erkundigten sich nach den Möglichkeiten.

National startet Paganini für den SC Winterthur, «wieso genau wir uns für diesen Club entschieden, weiss ich schon nicht mehr», sagt sie verlegen. Um dann aber stolz hinzuzufügen, dass sie der Schweiz 2017 an der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf innert Kürze einen Quotenplatz für die Spiele 2018 in Südkorea gesichert habe. Ihr Halsschmuck ist ein Erinnerungsstück an die Teilnahme (21.).

«Das Niveau war verrückt. Alle fünf Russinnen, die 2019 vor mir lagen, vermochten sich in ihrem Land schon nicht mehr zu qualifizieren.»

Ihren sportlichen Höhepunkt erlebte Paganini allerdings vor zehn Tagen an der EM in Graz, als sie hinter den drei Russinnen die Beste war. «Das Niveau war verrückt. Alle fünf, die 2019 vor mir lagen, vermochten sich in ihrem Land schon nicht mehr zu qualifizieren. Die Russinnen waren alle erstmals dabei und 15- und 16-jährig», sagt sie. Sie habe deshalb ihr Ziel der Top Fünf aufgegeben.

Und sich dann mit Platz 4 selber überrascht. Ihre Fortschritte sind schnell benannt: Sie zeigt technisch anspruchsvollere Programme, hat sich künstlerisch verbessert, die Choreografien sind komplexer und – entscheidend: Sie hat sich in den Details verbessert, läuft sauberer, «die Qualität ist höher», sagt sie. Aber: War es vor wenigen Jahren noch normal, dass eine Läuferin eine Zweierkombination von Dreifachsprüngen zeigte, «beherrschen die Besten nun bereits zwei davon», sagt sie. Das erlerne man mit 15 eben noch besser als mit 20. Sie zeigt erst eine.

Art on Ice: Alles fürs Publikum

Die EM-Anspannung ist längst gewichen, Paganini ist relaxed und erlebt eine ganz neue Eiskunstlaufwelt. «An den Wettkämpfen sind alle total fokussiert, in den Kabinen grüsst man sich kaum, hat Kopfhörer auf, um nicht abgelenkt zu werden», sagt sie. «Hier aber sind wir wie eine Familie, alle reden und lachen miteinander, alles ist voller positiver Energie.» Die Situation ist speziell: Sie hat noch nie eine «Art on Ice»-Show live gesehen, wird aber ab Donnerstag ein Teil von ihr sein. Kopfzerbrechen bereitet ihr das nicht, «nervös werde ich wohl ein wenig sein, es wird aber kein Vergleich sein zur Nervosität an der EM». Ein weiterer Unterschied: Am Wettkampf laufe sie einzig für sich, in der Show nur fürs Publikum. «Man muss sehen, dass es uns Spass macht.»

«Dank Oliver Höner komme ich jetzt auch nach Davos, das ich nicht kenne, oder Basel, wo wir auch auftreten. So lerne ich noch mein Heimatland kennen.»

Obwohl die USA ein Land der Shows und Musicals sind, kennt Paganini Grossaufführungen mit Livemusik, wie «Art on Ice» eine ist, nicht. «Es gibt ‹Stars on Ice› mit einstigen Profis, aber keine Tourneen.» Oliver Höner, Gründer der Veranstaltung, ist ihr Manager und hat ihr nicht nur zum Auftritt verholfen, «dank ihm komme ich jetzt auch nach Davos, das ich nicht kenne, oder Basel, wo wir auch auftreten. So lerne ich noch mein Heimatland kennen», sagt sie und lacht.

Die Schweiz: Pünktlich und sauber

Einiges hat sie längst bemerkt und findet es fast unglaublich: «Wie sauber es überall ist, wie pünktlich alle sind, nicht einmal das Tram kommt zu spät. Und ein schlechtes Restaurant findet man wohl auch nicht», sagt sie. Dass alles seine Ordnung haben will, hat sie gleich nach ihrer Bestellung erfahren. Die mitgebrachte Wasserflasche darf nicht auf dem Tisch stehen bleiben. Auch das ist ein Unterschied zwischen ihren beiden Welten.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: