Auch dank Federer schlagen wir die Österreicher

An der alpinen Ski-WM in Schweden haben die Schweizer das Medaillen-Duell mit Österreich gewonnen. Insgesamt sind unsere Nachbarn in dieser Sportart aber erfolgreicher. Anderswo können sie unseren Sportlern allerdings nicht das Wasser reichen, weder als Einzelkämpfer noch im Team. Wie das Resultat nach dem Vergleich zwischen der Schweiz und Österreich in 22 Sportarten ausfällt, erfahren Sie oben in der Bildstrecke.

Lassen Sie uns in der Kommentarfunktion wissen, in welchen anderen Sportarten die Schweiz auch noch besser ist. (ddu)