Boxer attackiert seinen eigenen Trainer

Eine Niederlage im Boxen tut nicht nur körperlich weh, sondern auch seelisch. Einige Kämpfer können eine Klatsche besser wegstecken, andere weniger. Zum zweiten Teil gehört definitiv Levan Shonia, seines Zeichens Boxer aus Georgien im Halbschwergewicht. Der 34-Jährige hatte soeben seinen Kampf in Sofia gegen den Deutsch-Bulgaren Spas Genov bestritten. Der Ringrichter wollte nach sechs absolvierten Runden das Kampfverdikt aussprechen und hatte den Bulgaren bereits am Arm gepackt, wie es Usus ist.

Shonia aber hatte noch nicht genug vom Kampf, er wollte seinen Gegner erneut attackieren, tänzelte auf ihn zu, der Ringrichter ging dazwischen. Auch der Trainer des Georgiers trat in den Ring, um seinen Schützling zu besänftigen. Und was tat Shonia? Er schlug seinen eigenen Coach, traf ihn aber nicht richtig, der Coach zog sich zurück, auf die andere Seite der Seile.

???????? Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p