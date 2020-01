Das Bettgeflüster der Sportler

Die deutsche Fernsehlegende Robert Lembke wusste: «Wer spät zu Bett ging und früh rausmuss, weiss, woher das Wort ‹Morgengrauen› kommt.» Sportler sind feurige Anhänger von Lembke, schliesslich schlafen sie sich gerne lange fit, sind also ständig an der Verbesserung ihrer Leistung interessiert. Das hat natürlich auch die Bettindustrie registriert. Sie macht Athleten regelmässig zu Botschaftern der Horizontalen.

Konsequenterweise war «überlegen liegen» am letzten Wochenende während des Langlauf-Weltcups unübersehbar auf den Startnummern der Athleten und Athletinnen zu lesen. Immerhin garantiert das Topmodell der deutschen Firma Bett1 mit dem knalligen Namen «Bodyguard Anti-­Kartell-Matratze» beste Schlaftechnologie – oder eben «ä tüüfä gsundä Schlaaf», wie ihn Nicola Spirig neuerdings dank Bico schätzt. In Leisure-Wear statt dem Pischi strahlt uns da die Triathlon-Olympiasiegerin an, also ganz keimfrei rein.

Überhaupt zeigt sich, dass Schweizer Topathleten ihre Betten gerne präsentieren. So räkelte sich einst Rad-Sprintchampion Urs Freuler auf seinem Riposa-Bett («Schlafen wie ein Weltmeister») oder gestand Kugel-Werni Günthör: «Ganz eifach, ich schlafe ufeme Aqua-Dynamic-Wasserbett.» Weil: «Der Gesundheit zuliebe.» Die frühere Kunstturnerin Ariella Kaeslin und der Schwingerkönig von 2013, Matthias Sempach, wiederum fanden: «Aus Liebe zum guten Schlaf» dürfen es in ihren Schlafzimmern nur Unterlagen von Hüsler Nest sein.

Höchstens zu zweit auf den Betten

Ausgerechnet die Liegen der Sommerspiele vom August in Tokio werden nun aber zum Bettgespräch unter Topathleten – wenn man dem australischen Basketballer Andrew Bogut glauben darf. Um die Kürze beziehungsweise Länge der Betten geht es dem 2,13-m-Hünen nicht, sondern um die Machart. Sie sind aus Karton gefertigt. Darum zwitscherte Bogut: «Eine gute Sache – bis die Athleten nach dem Ende ihres Wettkampfs die Tausenden von Pariser zu benutzen beginnen.» Jetzt muss man wissen: Bogut ist ein Olympia-Routinier. Er war schon an drei Festen der Jugend dabei. Er dürfte also ein glaubhafter Insider sein, was in den Zimmern so alles abgehen kann. Dass er sich folglich mit seinen 120 Kilo sorgt, ist da nur Selbstschutz.

Der japanische Hersteller rät nämlich, «höchstens zu zweit» darauf zu liegen, weil die Kartonbetten eine Maximallast von 200 kg vertrügen. Das weiss der Lieferant so genau, weil er gemäss eigener Aussage «Experimente» durchführte. Bevor das Kopfkino nun zu drehen beginnt: Er liess Gewichte auf die Betten knallen.

Sicherheitshalber aber sind lendenaktive Olympioniken vom Schlage eines Andrew Bogut also angehalten, eher um Langstreckenläuferinnen oder Kunstturnerinnen zu buhlen – oder gleich ein eigenes Bett mitzunehmen. Die Schweizer Kollegen könnten diesbezüglich bestimmt helfen – ausschliesslich mit Hinweisen für einen gesunden, tiefen Schlaf, versteht sich.