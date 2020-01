Das Geschäft mit Kobe Bryants Tod

Kobe Bryant ist seit Sonntag tot. Sofort begann der Versuch, Geld an der Basketball-Legende zu verdienen. Innert der ersten 12 Stunden nach dem Helikopterabsturz stieg die Zahl an Bryant-Erinnerungsstücken auf Ebay um 14'000. Waren es damals rund 65'000, sind es mittlerweile knapp 73'000. Die Kurve ist in den letzten Tagen merklich abgeflacht. Besitzer von vermeintlichen Edelstücken aber überbieten sich weiterhin auf der Plattform und preisen ihre Dinge als sensationelle Wertanlage.

So ist die teuerste Sammelkarte zurzeit für 978'888 Dollar zu haben, nachdem sie der Verkäufer anfänglich für 200'000 Dollar weniger feilbot. Potentiellen Käufern verspricht er keck: wird in zehn Jahren bestimmt 10 Millionen wert sein. Gar 2,9 Millionen wollte ein anderer Möchtegern-Geschäftsmann für einen von Bryant unterschriebenen Ball, der ihm 2010 seinen letzten NBA-Titel eingebracht hatte. Das Angebot ist mittlerweile nicht mehr auffindbar. Deutlich bescheidener gibt sich wiederum der Verkäufer von mambaforever.com. Diesen Spitznamen gab sich Bryant selber. Verlangte der Domain-Besitzer anfänglich 1 Million dafür, wäre er nun bereits mit minimal 8000 Dollar zufrieden.

Eine Champagner-Flasche für 1,125 Millionen Dollar

Weiterhin am horrenden Preis hält der Verkäufer von Schuhen fest, die Bryant nach seinem finalen NBA-Spiel 2016 mit Mamba unterschrieb: 240'000 Dollar. Gar 1,125 Millionen Dollar soll zahlen, wer eine von Bryant signierte Champagner-Flasche von dessen 2010er-Titel will. Der Besitzer behauptet, die seltene Flasche sei in zehn Jahren 15 Millionen wert.

Zu den sonderbarsten Verkaufsgegenständen gehören Adidas-Schuhe von Bryant. Bevor der Amerikaner 2003 einen 40-Millionen-Deal mit Nike abschloss, sponserten ihn die Deutschen. 124,99 Dollar kostete damals das Flagschiff-Modell, das als «hässlichster Sneaker» in die Geschichte der Sneaker-Freaks einging. Nun soll dieses hässliche Entlein 25'000 Dollar wert sein.

Gerade bezüglich Schuhe hat der Markt kräftig angezogen. Solche aus Bryants Nike-Linie werden plötzlich für das Mehrfache des Ladenpreises angeboten, was dazu führte, dass Händler mit Bryant-Schuhen die Verkäufe stoppten – um diese makabre Spirale zumindest abzuschwächen.

Produkte des Langzeitpartners sind ausverkauft

Selbst Bryants Langzeitpartner Nike schien davon betroffen. ESPN meldete, Nike habe die Bryant Linie aus diesem Grund vom Markt genommen. Nun sagt eine Sprecherin: falsch. Richtig sei: sämtliche Bryant-Produkte seien schlicht ausverkauft. Wie hoch die Stückzahl war und damit, wie viele Millionen Nike nach dem Tod von Bryant umsetzte, wollte die Firma nicht bekannt geben.

Kleiner Trost für Kobe-Bryant-Fans mit schmalem Budget ist, dass die Sonderausgabe der Los Angeles Times zur Basketball-Legende inzwischen nachbestellt werden kann. Bryant spielte in der NBA stets für die L. A. Lakers: Für 15 Dollar ist das Erinnerungsstück nun wieder zu haben.

