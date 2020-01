Der Ball ist im Loch – oder doch nicht

Am Wochenende stand bei den Golfern das Farmers Insurance Open auf dem Programm. Dieses gehört zu Tiger Woods' Lieblingsturnieren. Bereits sieben Mal konnte er es für sich entscheiden. In seinem Heimturnier wollte der 44 Jahre alte Kalifornier seinen Titel Nummer 83 holen und damit zum alleinigen Rekordhalter avancieren. Daraus wurde zwar nichts, in die Schlagzeilen schaffte er es dennoch: mit einem äusserst kuriosem Schlag.

Aus 141 Yards schoss Woods in Richtung Loch. Und er traf es haargenau. Oder eben doch nicht. Denn völlig unverhofft sprang der Ball irgendwie noch raus. Zum Leidwesen des Amerikaners.

Woods beendete das Turnier auf Position fünf. Den Sieg bei der mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in der Nähe von San Diego holte sich der Australier Marc Leishman. (cef)