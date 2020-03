«Der Erfolgsdruck hat meine Depression noch verstärkt»

Sie ist eine der erfolgreichsten Langdistanzfahrerinnen in der ­Geschichte des Mountainbikens, doch man tritt der Bernerin Ariane Lüthi nicht zu nahe, wenn man sagt: Lange deutete auf eine ­Karriere als Berufssportlerin nicht das Geringste hin.

Dabei hatte sie sich bloss im falschen Sport versucht.

In ihrer Jugend war Lüthi Schwimmerin. Sie trainierte täglich, aber weiter als an die Schweizer Meisterschaften schaffte sie es nie. Sie liebte es trotzdem: Weil sie abtauchen und im Wasser noch den grössten Schmerz hinter sich lassen konnte. Sie war zehn gewesen, als ihre kleine Schwester von einem Auto angefahren wurde und starb. Die beiden hatten im Dorf nur schnell Schokolade kaufen wollen.

Ein Abschied. Für immer?

Mit 20 Jahren verabschiedete sich Lüthi vom Leistungssport. Sie dachte: für immer. Und spürte Erleichterung. Zuvor hatte sie an jedem Wettkampf riesige Angst vor dem Loch gehabt, das sie erwartete, wenn sie wieder nicht reüssierte. «Es klingt schwer nachvollziehbar», sagt sie, «aber es gab Momente, in denen ich mir das Leben nehmen wollte, weil ich von meinen Resultaten so enttäuscht war.»

Sie ging an die Uni, nahm nebenbei an Multisportevents wie dem Gigathlon und dem Inferno-Triathlon teil. Sie startete in der Teamkategorie, zum Plausch, und übernahm die Schwimmstrecke. Sie war sich sicher, dass jetzt das normale Leben anfing. Sie hatte keine Ahnung. Der alte Ehrgeiz war noch da.

Warum das Inferno-Rennen nicht einmal allein bestreiten? Ariane Lüthi kaufte sich ein Rennvelo, dann ein Mountainbike. Bald trainierte sie so intensiv wie früher. Und weil sich die Anschaffung auch wirklich lohnen sollte, meldete sie sich für das Roc d’Azur an, ein Langdistanzrennen für Mountainbikerinnen in Südfrankreich. «Es nahm mir den Ärmel rein», sagt sie.

Ein Jahr später, im Sommer 2010, gewann sie eine Marathon-Rennserie in der Schweiz. Im Herbst reiste sie für eine kleine Rundfahrt nach Südafrika. Da fing es richtig an, mit 27 Jahren.

Eine verlorene Wasserflasche steht am Ursprung ihrer Heirat

Sie erzählt: «Auf der dritten Etappe verlor ich meine Wasserflasche. Es war wahnsinnig heiss, ein Riesenproblem. Ich fragte einen Teilnehmer, der sein Bike flickte, ob er etwas zu trinken habe. Er nickte. Das war Erik. Wir verliebten uns, sahen himmelblau und rosarot, und heirateten. Meine Mutter und meine ältere Schwester dachten, ich spinne.»

Das ist, in aller Kürze, die Geschichte, wie Ariane Lüthi Bikerin wurde. Und eine neue Heimat fand.

Wäre das Rennen wegen des Coronavirus nicht im letzten ­Moment doch noch abgesagt worden, wäre sie heute zum zehnten Mal am Start des Cape Epic gestanden, der legendären Mountainbike-Veranstaltung über acht Etappen in Südafrika. Längst ist sie eine von dort, vielleicht hat man ihre Erfolge auch darum nie so recht wahrgenommen in der Schweiz. Die Ehe hat nicht gehalten, doch Lüthi ist im Land geblieben, in Stellenbosch bei Kapstadt, einem Paradies für Bikerinnen. Dort verbringt sie das Winterhalbjahr, immer im Spätfrühling zieht sie dann für ein paar Monate in ihre Wohnung am Thunersee.

Die Besonderheit des acht Tage dauernden Cape Epic, das sie gross gemacht hat, besteht darin, dass das Rennen in Zweierteams absolviert wird. Muss eine aufgeben, scheiden beide aus, und fällt eine zurück, muss die andere warten. Manche vergleichen die Veranstaltung mit der Tour de France, doch das ist nur halb richtig. Bei der Tour gibt es strengere und weniger strenge Etappen, und manchmal kann man sich tagelang im Feld verstecken. Besser traf es der frühere Strassenprofi Cadel Evans: Er sagte, das Cape Epic sei wie achtmal hintereinander die Kopfsteinpflaster-Classique Paris–Roubaix zu bestreiten.

Niemand hat das Rennen so oft für sich entschieden wie der Deutsche Karl Platt, der Schweizer Christoph Sauser, die Dänin Annika Langvad – und Ariane Lüthi: 2012 und 2013, als sie noch ein Paar waren, siegte sie mit Erik Kleinhans in der Mixed-Kategorie, in den darauffolgenden drei Jahren mit Langvad bei den ­Frauen.

Klingt nach einem sorgenfreien Leben, wenn man in fünf Jahren fünfmal gewinnt. Doch das täuscht. Lange rätselte Lüthi, warum sie in jener Zeit zu so aussergewöhnlichen Leistungen fähig war. Im Sport stand sie zuoberst, doch ihr ging es immer schlechter. «Der Unfalltod meiner kleinen Schwester, der Tod meines Vaters, später die Scheidung – das hat Narben hinterlassen.»

Heute glaubt sie, dass just das persönliche Leid die Kräfte mobilisiert hat, die sie so schnell machten. «Ich hatte die gleichen Versagensängste wie als Schwimmerin, in manchen Momenten ging es im wahrsten Sinn um Leben und Tod. Erst als ich wirklich am Boden lag, lief es auch auf dem Bike nicht mehr.»

«Die Depression wird mich immer begleiten»

Sie machte eine Therapie, bekam Medikamente verschrieben, las Geschichten von Menschen, die ähnliche Traumata durchlebt hatten. Auch darum spricht sie jetzt offen über ihre Depression: Weil es ihr damals half, zu merken, dass sie nicht allein ist. Sie sagt: «Ich fragte mich, warum ich mich nicht einfach zusammenreissen kann. Aber Depression ist eine Krankheit, die man ernst nehmen muss. Sie wird mich immer begleiten.»

Aus der Forschung weiss man, dass körperliche Aktivität ein Aspekt in der Behandlung von Depressionen sein kann, wie Medikamente und Psychotherapie. Diese Erfahrung machte zunächst auch Ariane Lüthi: Wie früher das Schwimmen verschaffte ihr das Biken einen Zustand meditativer Ruhe. Sie war ganz bei sich. Doch dass sie Berufssportlerin war, verkomplizierte die Sache. «Ich hatte unterschätzt, wie gross der Unterschied ist, wenn man nicht nur aus Freude Sport treibt, sondern um sich damit das Leben zu verdienen. Der Druck, erfolgreich sein zu müssen, um Sponsoren zu finden, hat meine Depression verstärkt.»

Sie braucht den Sport, gleichzeitig macht er es ihr schwer. Heute kann sie das einordnen. Früher liess sie sich überwältigen.

Aber eines war wie immer, als sie letzten November die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff nahm: Sie wusste nicht, ob sie sich im Januar einen Lohn würde auszahlen können. Dass sie doch wieder genügend Sponsoren fand, liegt vielleicht daran, dass sie neu ohne die Unterstützung eines Markenteams unterwegs ist. Sie glaubt, sich umfassender vermarkten zu können, wenn sie nicht auf ihre Resultate reduziert wird, sondern sich als Botschafterin präsentiert. Mit einer Stimme, die in der Szene gehört wird.

Mühe mit dem überholten Bild der erfolgreichen Sportlerin

Sie engagiert sich für den Frauensport, telefoniert stundenlang mit Rennveranstaltern, um gleich hohe Preisgelder auszuhandeln, und kämpft in internationalen Gremien. Sie wird wütend, wenn ihr jemand sagt, die Frauen müssten mehr Spektakel bieten, wollten sie gleich viel verdienen. «Wie soll das gehen, wenn sich nur die wenigsten von uns die Professionalität der Männer leisten können? Man weiss aus Untersuchungen im Fussball, dass Frauen ein höheres Verletzungsrisiko tragen, weil sie neben dem Sport häufig einem Beruf nachgehen und ihnen so Zeit für die Regeneration fehlt.» Sie wird nie vergessen, wie sie Schweizer Meisterin auf der Langdistanz wurde, der Veranstalter sie aber erst auf den letzten Zeilen der Medienmitteilung erwähnte, nach langatmigen Abschnitten über das Männerrennen. Und bis heute beobachtet sie, dass eine Frau häufig nicht nur schnell, sondern auch schön sein muss, wenn sie im Sport etwas verdienen will.

Dabei hält sie sich selbst für den besten Beweis, wie sehr sich das Niveau der Marathon-Bikerinnen in den vergangenen Jahren entwickelt hat: Sie sagt, sie sei technisch weiter als bei ihrem letzten Cape-Epic-Sieg vor vier Jahren, leiste zudem viel höhere Watt-Zahlen. Und trotzdem wäre sie schon zufrieden, wenn sie es irgendwann noch einmal auf das Cape-Epic-Podest schaffen würde. Sie ist jetzt 36 Jahre alt, immer häufiger wagen auch Spezialistinnen der olympischen Cross-Country-Disziplin einen Ausflug auf die Langdistanz, sie sind technisch besser ausgebildet und können leichter mit Rhythmuswechseln umgehen als Fahrerinnen wie Ariane Lüthi.

Dank dem Sport jeden Tagein bisschen stressresistenter

Das zu akzeptieren, fällt ihr nicht schwer. Sport ist für sie zur Lebensaufgabe geworden. Die Menschen in ihrem Umfeld fragten sie lange, warum sie sich die Wettkämpfe immer wieder antue, wo sie das doch offensichtlich belaste. Vor ihrer ersten Cape-Epic-Teilnahme musste sie sich vor Nervosität die ganze Nacht übergeben. Sie sagt: «Heute weiss ich, dass ich mich genau darum solchen Situationen aussetze: damit ich lerne, besser mit Druck und Stress umzugehen.» Wie es scheint, gelingt ihr das jeden Tag ein bisschen besser.

