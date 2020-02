Der Mann im Schatten des MVP

Die Fans der Kansas City Chiefs sind nachweislich die lautesten in der NFL. Wer die Super Bowl in Miami am Sonntag live miterleben durfte, bekam dies eindrücklich zu spüren. Für einmal wurde es im Hard Rock Stadium jedoch plötzlich muksmäuschenstill.

Die Kansas City Chiefs liegen mit drei Punkten zurück. Patrick Mahomes, der Star-Quarterback der Chiefs, hat soeben einen Pass auf Läufer Damien Williams geworfen. Vermeintlich hat dieser die Linie der Endzone überquert, die Schiedsrichter zeigen einen Touchdown an. In der Überprüfung des Spielzugs jedoch wird Williams verdächtigt, mit seinem rechten Fuss im Aus gewesen zu sein. In diesem Fall hätte der Touchdown nicht gezählt, und das Spiel hätte ganz anders enden können. Da den Refs jedoch nicht ausreichend Beweismaterial vorlag, um ihren Entscheid zu ändern, sprach man den Chiefs die sechs Punkte für den Touchdown zu. Dies war wohl der Wendepunkt des Spiels. Die Mannen aus Kansas City lagen nun in Führung und sollten diese bis zum Schlusspfiff nicht mehr hergeben.

Williams' Aufstieg dank Hunts Fauxpas

Dass Williams überhaupt die Möglichkeit bekam, sich im Spiel der Spiele ins Rampenlicht zu katapultieren, hätten so vor etwas mehr als einem Jahr noch nicht einmal die fachkundigsten Analysten vorhergesehen. Seinen Aufstieg hat Williams nur dem Fauxpas eines Mannes zu verdanken, der auf den Namen Kareem Hunt hört. Hunt war der erste Läufer der Chiefs, ein grosses Talent und wichtiger Bestandteil in der Offensive von Kansas City. Dann allerdings tauchten Bildaufnahmen von ihm auf, auf welchen er eine Frau schlug, trat und misshandelte.

Kurz vor den Playoffs wurde Hunt von den Chiefs fristlos entlassen und von der Liga gesperrt. Da das Transferfenster in der Liga im Dezember 2018 schon geschlossen war, mussten die Chiefs in den eigenen Reihen nach geeignetem Ersatz suchen. Williams' Stunde hatte geschlagen. Obwohl schon seit 2014 in der Liga, war er bis dahin ein noch unbeschriebenes Blatt. Als im Draft nicht berücksichtigter Spieler schloss er sich zunächst für drei Jahre den Miami Dolphins an, ehe er ohne nennenswertes Zeugnis als Ersatzläufer zu den Chiefs wechselte.

Nach Hunts Abgang wusste Williams auf Anhieb zu überzeugen. Daran änderte sich auch diese Saison nichts, obwohl man mit LeSean McCoy in der Sommerpause einen renommierten Läufer verpflichtet hatte. Der Stern des 27-Jährigen ging jedoch erst in den diesjährigen Playoffs so richtig auf. Drei Touchdowns im Viertelfinal gegen Houston fügte er im Halbfinal gegen Tennessee einen weiteren hinzu und trug so entscheidend zur Super-Bowl-Teilnahme seiner Mannschaft bei. Zu Recht wurde er von Scott Hanson, Moderator und Stadionsprecher, bereits vor der Partie als möglicher MVP-Kandidat für das Spiel gehandelt.

Der 38-Yard-Sprint in die Endzone

Williams rechtfertigte dies mit Leistung auf dem Feld. Nach dem oben beschriebenen Touchdown gelangten die Chiefs erneut in Ballbesitz. 10 Yards hätten kurz vor Schluss ausgereicht, um das Spiel zu gewinnen. Nicht genug für Williams. Nach der Ballübergabe brach er durch, überrannte die gesamte hochgelobte Abwehr der San Francisco 49ers und spurtete 38 Yards bis in die Endzone. Game over.

Es war einer dieser besonderen Momente, die schon viele Super Bowls zuvor kreierten und die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Und nicht selten waren es im Spiel der Spiele Underdogs, mit denen keiner rechnete, die für diese Momente verantwortlich waren. Mit diesem Lauf bescherte Williams den Chiefs ihre erste Super Bowl seit 50 Jahren. Und das dazu noch im Stadion der Franchise, die nicht an ihn geglaubt hatte.

Eine Woche Urlaub in Disney World

Und doch fiel die Wahl zum MVP, zum Spieler des Spiels, auf Spielmacher Mahomes. Zweifelsohne hatte dieser mehr als entscheidend zur erfolgreichen Aufholjagd der Roten beigetragen. Jedoch spielte er während drei Viertel des Spiels weit unter seinen Möglichkeiten und beging für seine Verhältnisse ungewöhnlich viele Fehler.

Doch auch ohne die Auszeichnung war es Williams' Super Bowl. Und obwohl eigentlich der Gegner so bekannt für seine gefährlichen Läufer war, war es schlussendlich Williams, der durch sein Laufspiel das Spiel entschied. Und er dürfte seine Zukunft im Team mehr als nur gesichert haben.

Der Superbowl-MVP bekommt ein Auto sowie einen einwöchigen Urlaub in Disney World geschenkt. Tom Brady, der Quarterback der New England Patriots, schenkte seine Belohnung vor drei Jahren seinem Läufer James White für dessen Leistungen im Superbowl. Es würde nicht überraschen, wenn Mahomes dasselbe für Williams tun würde.