Die beliebte Schaumstoffrolle hilft vor allem im Kopf

Tennisgrösse Novak Djokovic lobt das Rollen in seinem Buch «Serve to Win» innig. Basketballstar LeBron James nutzt das Gerät vor jedem Spiel. Und die Fussballer von Liverpool verwenden es fleissig im Training: Der Schaumstoffroller zählt zu den beliebtesten Sportutensilien im Elite- wie im Breitensport – primär zur Selbstmassage, also zur Erholung, indem man darauf bei mehr oder weniger Körperdruck hin- und herrollt. Aber auch vor dem Sport, um beispielsweise seine Flexibilität zu steigern.

Was Millionen an Athleten rund um den Globus tun und in den vergangenen zehn Jahren zu einem lukrativen Geschäft wurde, muss jedoch noch lange nicht wissenschaftlich erklärbar sein. Darum haben deutsche Forscher der Universität Ruhr jüngst die erste sogenannte Metastudie publiziert, also alle vorhandenen Arbeiten zum Thema gesichtet.

Dabei zeigte sich bereits das erste Problem bezüglich dieses scheinbaren Wundergadgets: Wissenschaftliche Publikationen mit Substanz haben die Experten kaum gefunden. Gerade einmal 21 Studien waren gut genug. 454 Probanden kommen darin vor – weit weniger, als repräsentativ wäre. Weil die Studien unterschiedlichste Ansätze verfolgen und das Leistungsniveau der untersuchten Athleten stark variiert, finden die Autoren der Metaanalyse: Alle Aussagen sind fast ohne Gewähr.

Der Placeboeffekt ist bei vielen Studien garantiert

Zumal der Goldstandard wissenschaftlicher Arbeiten – Doppelblindstudien – in diesem Fall nicht angewendet werden kann. Jeder Studienteilnehmer merkt schliesslich sofort, dass er sich auf einer Schaumrolle hin- und herbewegt. Darum lässt sich bei allen Resultaten ein markanter Placeboeffekt nicht ausschliessen.

Überhaupt scheint die beliebte Rolle ein mysteriöses Utensil zu sein. Was das Rollen bringt, kann die Wissenschaft nicht benennen – oder zumindest nicht so, dass sich eine Mehrheit der Forscher darauf einigen könnte. «Die potenziellen Effekte des Rollens werden auf mechanische, neurologische, physiologische und/oder psychologische Parameter zurückgeführt», schreiben die Autoren der Metaanalyse nebulös.

Wer sich freiwillig Schmerzen zufügt, erwartet, dass er dafür auch etwas zurückbekommt.



Am wahrscheinlichsten finden sie den physiologischen Erklärungsansatz: dass mit dem Rollen – also der Selbstmassage – der Blutfluss erhöht und das Nervensystem getriggert wird. Zugleich würden Verhärtungen gelöst und entzündungshemmende Prozesse eingeleitet. Auf jeden Fall reduzierte sich bei den rollenden Probanden die Wahrnehmung von Muskelschmerzen um immerhin sechs Prozent.

Simpel ausgedrückt heisst das: Das Rollen tat ihnen gut, worauf die Autoren nüchtern folgerten: «Psychologische Aspekte sind im Sport wichtig. Und dass ein Athlet nach dem Rollen weniger Schmerzen verspürt, reicht ihm bereits als Motivation, selbst wenn sich keine messbaren physiologischen Vorteile daraus ergeben. Zumal das Rollen kaum Nebenwirkungen aufweist.»

Der Rat des führenden Szenekenners

Alex Hutchinson, der bekannteste Wissenschaftsjournalist in Sachen Sportthemen, findet diese These besonders plausibel. Schliesslich könne das Bearbeiten verhärteter Muskeln so richtig schmerzen. Und wer sich freiwillig solchen Schmerz zufüge, ­erwarte, dass es ihm nütze – ­zumal sich viele Rollenliebhaber danach wirklich besser fühlten. Gemäss den Autoren der Metaanalysen sind es zwei Drittel der Benutzer.

Sie finden darum zusammenfassend: Ob das Rollen aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll ist, lässt sich (noch) nicht beantworten. Hutchinson leitet daraus ab: Jeder soll nach seiner Façon glücklich werden – mit oder ohne das Schaumstoffutensil.