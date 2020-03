Erst Stau am Everest, dann der Achttausender-Rekord

Was für ein Moment, was für eine Leistung: Am 29. Oktober steht Nirmal «Nims» Purja auf dem Gipfel des 8027 Meter hohen ­Shishapangma und hat sein «Project Possible» in Rekordzeit erfolgreich umgesetzt. Nur sechs Monate und sechs Tage hat der Nepalese gebraucht, um alle 14 Achttausender – die 14 höchsten Berge der Welt – zu besteigen. Zum Vergleich: Der alte Rekord lag bei sieben Jahren, zehn ­Monaten und sechs Tagen.

Seither ist der 36-Jährige ein gefeierter, wenn auch nicht unumstrittener Extrembergsteiger.

Nirmal Purja, sind Sie ein geborener Bergsteiger?

Geboren worden bin ich zwar auf 2000 Metern Höhe in der Gegend um den Achttausender Dhaulagiri. Aber aufgewachsen bin ich in Chitwan, der flachsten und wärmsten Ecke Nepals. Dort kann man auf Safari gehen und Elefanten beobachten, aber ­keine Berge besteigen.

Wie sind Sie dann zum Bergsteigen gekommen?

Meine erste Erfahrung am Berg hatte ich im Dezember 2002. Ich ging mit einem Guide den Everest Base Camp Trek, um zu testen, wie es sich anfühlt, in den Bergen unterwegs zu sein. Während des Treks kam ich auf die Idee, den Lobuche East (6119 Meter) zu besteigen. Ich überzeugte meinen Guide, er zeigte mir, wie ich Steigeisen anlege, und dann sind wir hinaufgestiegen.

Wie ging es weiter?

2003 wurde ich Teil der Gurkhas. Das sind nepalesische Soldaten, die bei der britischen Armee und den indischen Streitkräften im Einsatz sind. Aber ich wollte mehr und mich weiter testen. Deswegen bin ich zu den Special Boat Forces gewechselt – als ­erster Gurkha überhaupt.

«Lass dir von niemandem ­einreden, dass du etwas nicht tun kannst.»

Aber Sie verfolgten Ihre Bergsteiger-Karriere weiter …

2017 gelang mir die Besteigung des Everest, des Lhotse und Makalu innert fünf Tagen. Ich hätte es sogar in drei Tagen schaffen können. Da merkte ich, dass ich noch zu weit mehr in der Lage bin. Ich wollte innerhalb von 80 Tagen fünf Achttausender besteigen. Doch die Special Forces stellten mich nicht frei. Ich kündigte und hatte von da an genug Zeit, mein eigenes Ding zu machen. So entstand die Idee zum «Project Possible»: Ich wollte alle 14 Achttausender in sieben Monaten besteigen. Ich wollte das Unmögliche schaffen.

Haben Sie bereits zu Beginn an den Erfolg des Projektes geglaubt?

Wie viele andere Bergsteiger habe ich nicht für möglich gehalten, dass man so viele Berge in so kurzer Zeit besteigen kann. Es ist, als ob ich gesagt hätte, ich will einen Marathon, der normalerweise zwei Stunden dauert, in zehn ­Minuten laufen. Aber das ist genau die Logik hinter meinem Projekt: Lass dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht tun kannst. Denn niemand kennt dich besser als du selbst.

Was war Ziel Ihres Projektes?

Ich wollte ein neues Paradigma entwerfen, zu was ein Mensch in der Lage ist. Also das menschliche Potenzial neu ausloten. Um andere Menschen zu inspirieren. Aber was mir auch wichtig war: Nepal ist ein Land der Achttausender, hier lebt die Volksgruppe der Sherpas. Diese Menschen haben noch nie eine richtige Anerkennung für das bekommen, was sie in den Bergen leisten.

Sie wollten auch Ihrem Heimatland einen Dienst erweisen?

Mein Land ist natürlich sehr stolz auf mich und mein Team. Wir sind alle aus Nepal, aus verschiedenen Teilen des Landes. Aber im Prinzip ist die ganze Welt stolz auf uns. Wir sind als ein Team auf die Berge gestiegen, und das hat uns zu einer Familie zusammengeschweisst. Nicht nur für mich war das Projekt gut, auch meine Teammitglieder ­haben sich dadurch neue Möglichkeiten erarbeitet. Mingma David Sherpa ist nun mit 30 Jahren der jüngste Mensch, der auf allen Achttausendern stand.

«Wer sich über die Schlange am Everest aufregt, kann ja einfach ein andere Route wählen. Oder man geht ausserhalb der Hauptsaison.»

Welches waren die grössten Herausforderungen?

Alles. Ich musste mich nebenher um die komplette Finanzierung und Logistik kümmern. Wir hatten zu Beginn keine grossen Sponsoren im Rücken. Während des Projektes habe ich deswegen auch als Guide gearbeitet und Gäste auf Achttausender gebracht. Wir haben Routen unter anderem am Shishapangma und Annapurna eröffnet und zwei Rettungsaktionen durchgeführt. Beim Abstieg am Kangchendzönga habe ich auf 8450 Metern ­Flaschensauerstoff an zwei ­höhenkranke Inder abgegeben. Das macht sonst keiner. Leider sind die beiden gestorben, weil uns sonst niemand helfen wollte. Das war sehr kräftezehrend. Obendrauf hatte ich es auch noch mit der Politik zu tun.

Sie spielen auf die diplomatischen Anstrengungen an, die Besteigungserlaubnis für den Shishapangma in Tibet zu erlangen. Das Gebiet war wegen Sicherheitsbedenken durch die Chinesen geschlossen worden. Wie haben Sie die Behörden überzeugt?

Mein Projekt hätte genau da scheitern können. Am letzten und niedrigsten der 14 Achttausender. Aber wenn dein Projekt grösser ist als du selbst, dann wächst du einfach über dich hinaus. Was ­sicher geholfen hat, ist der Fakt, dass meine grösste Fangemeinde in China lebt. Darüber wusste ich nichts, weil ich nur Instagram, Twitter und Facebook nutze. Aber als ich dann in China war, haben mich die Leute so sehr unterstützt. Sie konnten meine Vision verstehen und haben bewundert, wie ich sie umsetze. Damit konnten sie sich identifizieren.

Sie waren es, der im Mai 2019 das mittlerweile weltberühmte Foto von der Kolonne am Mount Everest veröffentlicht hat, haben aber selbst eine Expeditionsagentur, die Touren auf Achttausender anbietet. Was sagen Sie dazu, dass das Höhenbergsteigen immer kommerzieller wird?

Solange man es in Balance mit der Natur und den Menschen tut, ist dagegen nichts einzuwenden. Wer sich über die Schlange am Everest aufregt, kann ja einfach ein andere Route wählen. Oder man geht ausserhalb der Hauptsaison oder weicht in andere Gebiete aus. Warum sind immer alle so gut darin, den Schuldigen im System zu suchen? Ich bin ein Problemlöser und zeige nicht mit dem Finger auf andere.

«Die Leute, also andere Agenturen und Bergsteiger, sind einfach eifersüchtig auf meinen Erfolg. Ich mache Dinge möglich, die eigentlich unmöglich erscheinen.»

Während Ihres Projektes waren nicht alle begeistert. Man hat zum Beispiel kritisiert, dass Sie mit dem Helikopter zum Basislager geflogen sind.

Wer entscheidet bitte, wie ich mein Projekt umzusetzen habe? Ich habe die Berge in genau dem Stil bestiegen, wie ich es vorher angekündigt habe. Mit Flaschensauerstoff und auch logistischer Unterstützung. Diese Menschen sitzen einfach zu Hause auf dem Sofa und reden negativ darüber, was ich erreicht habe. Keiner konnte sich vorher vorstellen, dass das möglich ist. Aber ich hatte die Vision und habe es gemacht. Ich fühle mich vor allem der Natur verbunden, mein Respekt gehört der Natur.

Zwei Wochen nach Ihrem Projekt stiegen Sie auf den 6832 Meter hohen Ama Dablam und hissten mit Ihrem Team im Auftrag Kuwaits deren Nationalflagge. Sie war 100 Meter lang und 30 Meter hoch und zehn Kilometer weit sichtbar. Kritiker bemängelten, dass Sie die Berge als Werbefläche missbrauchten. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Es war keine Werbung. Wir haben keine McDonald’s-Flagge da oben angebracht, sondern die Kuwaiter dabei unterstützt, ihren Nationalfeiertag zu feiern. Wir haben alles wieder mit heruntergenommen und keinen Müll am Berg hinterlassen. Somit sehe ich kein Problem. Das war eines der härtesten Projekte, die ich jemals umgesetzt habe. Und es war ausserhalb der Vorstellungskraft der Leute, deswegen haben sie es kritisiert. Die Leute, also andere Agenturen und Bergsteiger, sind einfach eifersüchtig auf meinen Erfolg. Ich mache Dinge möglich, die eigentlich unmöglich erscheinen.