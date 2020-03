Fit und erfolgreich mit den Superexperten

Der Wettkampfsportler ist der Paradevertreter unserer Leistungsgesellschaft: Er will immer mehr, immer schneller, in immer extremerer Form. Schliesslich - so sagt er sich - kann noch das kleinste Detail zwischen Sieg oder Niederlage entscheiden. Diesen Drang nach Optimierung haben sich aussergewöhnliche Experten zunutze gemacht. Drei Beispiele mit grossem Einfluss auf den modernen Sport.

Wie der Brite Nick Littlehales zum Matratzenflüsterer der Stars wurde



Wer nachts schlecht schläft, hat oft einen zähen Tag vor sich. Nick Littlehales machte daraus ein Business. Zufällig lernte der Bettwarenverkäufer nämlich Alex Ferguson kennen, den damaligen Trainer des britischen Topfussballclubs Manchester United. Littlehales erkannte: ManUtd optimierte das Essen der Spieler, ihre Kraft oder Schnelligkeit. Um ihren Schlaf beziehungsweise ihre Ruhephasen aber kümmerte sich im Verein keiner.

Dabei verbrachten die Spieler neben ihren meist zwei Trainings am Tag viel Zeit mit Wenigtun - und reisten viel, nächtigten also oft in Hotelzimmern. Er bringe die Spieler ins Bett, lästerten die britischen Revolverblätter, als sie hörten, was dieser Nick Littlehales zu tun begann: die Schlafqualität und auch die Schlafzimmer der Sportler zu verbessern und damit dafür zu sorgen, dass sich die Fussballer nach dem Aufstehen fit und leistungsfähig fühlten.

Mittlerweile lacht keiner mehr über Littlehales. Er ist zum Edelhelfer aufgestiegen, der viele Weltklasseathleten coacht, gerne Fussballer grosser Clubs aus Europa. Zu seinen namhaftesten Klienten zählt Cristiano Ronaldo. Obschon Littlehales keine Details erzählt, was er dem portugiesischen Superstar beigebracht hat, öffnete er die Schlafzimmertür doch mehr als einen Spalt breit, auch für Eigen-PR.

Die Grundregeln, die Ronaldo befolgt, gelten für jeden Menschen, der sich fürs Thema besser Schlafen interessiert. Dazu zählen: eine Temperatur von 16 bis 18 Grad im Schlafzimmer. Absolute Dunkelheit. Schlafen auf der Seite, weil gemäss Littlehales auf dem Rücken die Atemwege verengt seien und Bauchschläfer die Wirbelsäule verdrehen würden. Die letzte Mahlzeit vor dem Zubettgehen drei Stunden davor - und in der finalen Phase auf das Benutzen von Mobiltelefon oder TV verzichten. Das (Blau-)Licht stört beim Herunterfahren.

Ebenso empfiehlt Littlehales, alleine zu schlafen, weil der Partner die Schlafqualität oft negativ beeinflusse (mit seinem Schnarchen oder Gezappel). Will man nicht ohne den anderen, soll zumindest das Bett breit genug sein. Und von den meisten Matratzen hält er ohnehin wenig. Er sagt: Eine dünne Matratze plus ein flaches Kissen mit dünner Bettdecke reichten. Er hat für seine professionellen Vielreiser darum ein Schlafkit hergestellt, das er auch Durchschnittsschläfern verkauft. Er ist schliesslich Geschäftsmann. Die Radprofis des besten Teams, früher Sky genannt, jetzt Ineos, haben so stets ihre vertrauten Utensilien dabei, egal wo sie sind - und rollen das Kit gerne auch am Zimmerboden aus, weil es dort kühler ist.

Wer wie die wichtigen Fussballteams über das ganz grosse Geld verfügt, schickt Littlehales vor einem zentralen Auswärtsspiel oder Turnier auch schon einmal in das reservierte Hotel, damit er die Zimmer visiert und bei Bedarf auf die individuellen Bedürfnisse der Spieler abstimmt. Denn Littlehales personalisiert bei allen Grundregeln, weshalb viele Profis etwa auf ihre Körper abgestimmte Matratzen anfertigen lassen. Auch in den Trainingsanlagen der Topclubs ist Littlehales ein regelmässiger Gast, weil er die dortigen (Schlaf-)Zimmer der Stars nach seinen Erkenntnissen gestaltet.

Bezüglich Schlafdauer denkt Littlehales in Zyklen. Er hält fünf Zyklen à 90 Minuten pro Tag für ideal. Andere Schlafexperten sagen, das Zeitfenster umfasse eher 80 bis 120 Minuten. Diese 90 Minuten wählte Littlehales, weil der durchschnittliche Schlafzyklus mit den Phasen Leicht-, Tief- und REM-Schlaf so lange anhält.

In addition to the 15 languages the Book is published in, we now have our website in 4 different languages, creating a more accessible and user friendly platform!



So far we have German, Portuguese, Spanish and English, with many more to come! https://t.co/JlBGrPYYXv pic.twitter.com/3GnmDKxsyi — Nick Littlehales (@sportsleepcoach) March 4, 2020

Littlehales findet darum, man müsse nicht zwingend alle diese fünf Intervalle am Stück absolvieren. Man könne eines auch gut am Tag einbauen. Zudem propagiert er kurze Nickerchen gegen 13 Uhr oder 19 Uhr, weil der Energielevel dann falle. Wer mehr zu Littlehales wissen will: Seine Ideen hat er im Buch «Sleep, Schlafen wie die Profis» vereint.

Mit einer Crashdiät zum gewichtigen Vorteil im Ring



Schon der legendäre antike Ringkämpfer Milon soll täglich 17 Pfund Fleisch und Brot vertilgt und 10 Liter Wein getrunken haben. Die Menge mag falsch sein, ihre Statur und damit auch Leistung aber versuchen Athleten seit Jahrhunderten übers Essen zu optimieren. Zu den Experimentierfreudigsten zählen Sportler, die ein Maximalgewicht nicht übertreffen dürfen, damit sie in einer bestimmten Gewichtsklasse antreten können.

Extremdiäten im Mixed Martial Arts, einer Vollkontakt-Kampfsportart, sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Denn diese Athleten schaffen es, innert fünf Tagen über zehn Kilogramm zu verlieren und sich damit in eine Gewichtsklasse zu verdünnen, die sie im Normalzustand nie erreichten. Und: Sie nehmen in den 24 Stunden nach dem Wiegen bis zum Kampf wieder so viel Gewicht und vor allem Kraft zu, dass sie im Vergleich mit den deutlich leichteren Gegnern über enorme Vorteile verfügen.

Diese Crashdiäten sollten nie Vorbild für Normalsportler sein, weil sie bei falscher Anwendung fatale Folgen haben können. Angeleitet von Ernährungsspezialisten aber bringen sie Athleten enormen Gewinn. Stark vereinfacht reduzieren die Schnellabnehmer ihren Wasserkonsum, den Anteil an Kohlenhydraten und verzichten auf Salz. Sie ernähren sich ausschliesslich über Fette und Proteine. Zum Schluss hin fördern sie den Wasserabgang durch heisse Bäder und Sauna-Gänge - um nach dem Wiegen den Verlust umgehend aufzuholen, indem sie sehr viele Kohlenhydrate essen und mehr Salz als gewöhnlich zu sich nehmen (hinzu kommen Fette und Proteine). Auch trinken sie sehr, sehr viel Wasser.

How To Lose 20-30 Pounds In 5 Days: The Extreme Weight Cutting and Rehydration Secrets of UFC Fighters https://t.co/OkNxSXrevv via @tferriss — Musli_mad (@Muslimad) May 27, 2019

Im Schnitt schaffen es die Athleten damit zwar nicht ganz auf die Ausgangswerte bezüglich Kraft oder Ausdauer, kommen ihnen aber sehr nahe, weshalb sie trotz minimem Leistungsverlust im Vergleich zu den deutlich leichteren Gegnern bevorteilt sind. Wer eine solche Extremdiät einmal Tag für Tag durchgespielt haben will: Der bekannte US-Podcaster Tim Ferriss hat einen entsprechenden Beitrag online gestellt. Der Eintrag findet sich unter dem Titel «How To Lose 20-30 Pounds In 5 Days».

Die Statistiker sagen: Werft - aber primär von der 3-Punkt-Linie aus



Ganz andere Experten haben die dominanten US-Sportarten wie Basketball, Football oder Baseball revolutioniert: die Statistiker. Beispiel dafür soll die NBA sein, also die weltbeste Basketballliga. Seit sie ab 2009 jedes Spiel über ein Videosystem aufzuzeichnen begann, das die Bewegungen jedes Spielers und des Balls alle 25 Sekunden aufnimmt, verfügen die Teams über immense Daten. Sie haben seither Statistiker angestellt - und diese die Spielweise massiv beeinflusst.

Anhand der Daten zeigte sich nämlich: Im Schnitt trifft ein guter Werfer jeden dritten Wurf von der 3-Punkte-Linie aus in den Korb. Die Besten wie Stephen Curry kommen gar auf über 40 Prozent. Wer hingegen nicht unmittelbar beim Korb zum Wurf kommt - die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer und damit zwei Punkte beträgt dann um die 60 Prozent -, weist bloss eine Wahrscheinlichkeit von maximal 45 Prozent auf, zwei Punkte fürs Team herauszuholen.

Stephen Currys beste Aktionen der Dekade. (Video: Youtube/NBA)

Damit lassen sich statistisch im Schnitt mehr Punkte via Wurf von der 3-Punkte-Linie ergattern als mit einem Versuch vom 2-Punkte-Feld aus (1,05 bis 1,1 Punkte pro 3-Punkte-Wurf gegenüber 0,85 bis 0,9 Punkte pro 2-Punkte-Wurf). Als Folge stirbt der lange prägende Spielertyp aus, der mehrheitlich auf 2-Punkte-Würfe setzte. Dafür steigt die Zahl an 3-Punkte-Werfern und damit an 3-Punkte-Würfen. Die Konsequenz: Allein Stephen Curry feuerte während der Playoffs von 2015 mehr 3-Punkte-Würfe ab als alle Spieler der Playoffs von 1980 zusammen.

Weil 3-Punkte-Werfer immer bedeutender werden, müssen Spieler beim Verteidigen wiederum agiler sein - um sie zumindest stören zu können. Diese Wende im modernen Basketball schlägt bis auf die Körpergrösse durch: Es reicht längst nicht mehr, superlange, eher sperrige Athleten in die Verteidigung zu stellen. Zumal die Datensammler über so viele Informationen verfügen, dass sie exakt benennen können, welche fünf Spieler die ideale Formation bilden: Es sind im Schnitt wendige Allrounder mit einem exzellenten Händchen für Würfe aus der Distanz.