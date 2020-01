Handballer haben den nächsten Schritt gemacht

Zum ersten Mal seit 2006 nahm die Schweizer Handball-Nationalmannschaft wieder an einem Titelturnier teil. Dass sogar vom Erreichen der Hauptrunde an der EM geträumt werden konnte, zeigt auf: Dieses Team hat sich seit 2016, als Michael Suter übernahm, kontinuierlich verbessert. Es war an dieser EM länger im Rennen um einen Platz unter den besten 12 als zum Beispiel Frankreich, das schon nach zwei Partien die Heimreise planen musste.

Nur Andy Schmid hatte EM-Erfahrung, die nervlichen Probleme beim Besteigen der nächstgrösseren Bühne und das 21:34 gegen Schweden waren daher verständlich. Wie schnell das Team lernt, zeigte es schon zwei Tage später wieder, beim 31:24 über Polen.

Trotz der Kürze des EM-Gastspiels nahm die Schweiz die nächste Stufe auf der Treppe nach oben. Das Team ist im europäischen Mittelfeld angekommen. Es hat Lust auf mehr – und es weckt Lust auf mehr.

Um 2021 bei der WM mitspielen zu können, braucht es nochmals eine Steigerung. Europa hat nur 13 Startplätze.

Die EM 2022 in Ungarn und der Slowakei dagegen ist ein realistisches Ziel. Es ist das Jahr, in dem Schmid seine Karriere als Spieler beendet. Bis dann müssen weitere Verbesserungen erreicht und mehr Spielerverträge im Ausland abgeschlossen sein. Denn von der Breite her ist die Schweiz noch immer höchst durchschnittlich besetzt.