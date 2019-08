Simone Biles gelingt spektakuläre Weltpremiere

Wenn Simone Biles an Wettkämpfen aufs Parkett tritt, ist Spektakel garantiert. Am Wochenende wuchs die Starkunstturnerin einmal mehr über sich hinaus. An den US-Meisterschaften in Kansas City begeisterte die vierfache Olympiasiegerin das Publikum während ihrer Bodenübung mit einem «Triple-Double». In der Nacht auf Montag stand sie als erste Frau der Welt einen Doppelsalto mit dreifacher Schraube und schrieb damit Turngeschichte.

Dieses Kunststück war der 22-Jährigen zwar schon in der Qualifikation gelungen, doch das hatte sie noch Abzüge erhalten. Diesmal legte sie die Weltpremiere fast in Perfektion hin. «Es ist so schwer, dass ich nicht sauer sein sollte, aber ich bin so sauer darüber, dass ich es im Training noch nie geschafft habe», sagte Biles daraufhin gegenüber der «New York Times». Der US-Turnverband zeigte sich beeindruckt und auch die Organisatoren der Olympischen Spiele 2020 in Tokio posteten das Video mit dem Vermerk «sie ist eine wahre Legende» im Netz.

Video: Biles' Abgang-Neuheit

Gelungener Abgang vom Schwebebalken: Die 14-fache Weltmeisterin zeigt ihn mit einem doppelt gedrehten Doppelsalto.

Biles hatte die Turnwelt schon am Samstag mit einem neuen Kunststück erfreut. Der 14-fachen Weltmeisterin gelang der Abgang vom Schwebebalken in einem doppelt gedrehten Doppelsalto. Dieser soll nach ihr benannt werden, sobald sie ihn an einem internationalen Wettkampf vorgeführt hat, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Der «Tripple-Double» in der Zeitlupe:

Simone Biles, in extreme slow motion. pic.twitter.com/mjdYp0zwkv — Timothy Burke (@bubbaprog) August 12, 2019

Da schlägt das Herz aller Turner höher:

Biles wird entsprechend Respekt gezollt:

I will forever post this video when it pops up in my memories ???? Happy 3 year anniversary to the one time I thought I was Simone Biles. Congrats to our queen! ???? #GOAT pic.twitter.com/3UPE0sn7ml — Teighlyr (@teighlyr_) August 12, 2019

