So sieht der neue F1-Bolide von Alfa Romeo Sauber aus

Mit dem Satz «The covers are off» präsentiert der Formel-1-Rennstall Alfa Romeo Sauber am Mittwochmorgen den C39 - das Modell für die kommende Saison - seinen Anhängern auf Twitter. Am gleichen Morgen wird Robert Kubica den Wagen auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona testen, da, wo das Auto offiziell vorgestellt wurde. Am Nachmittag wird sich Antonio Giovinazzi dann versuchen dürfen. Der erste Test von Kimi Räikkönen folgt morgen Donnerstag. Technische Daten vom Boliden hat Alfa Romeo Sauber noch nicht kommuniziert, immerhin ist das Geheimnis um das Aussehen nun gelüftet.

Bereits am Tag zuvor hat der Rennstall aus Hinwil nämlich seine Anhänger mit einem Vorschaubild neugierig gemacht. Darauf zu sehen waren die Umrisse des neuen Boliden im Dunkeln. Im Bild war aber eine Botschaft versteckt. Wer die Helligkeit der Aufnahme erhöhte, wurde mit einem «Nice Try» und passendem Smiley belohnt.