Strampeln gegen Pferdestärke – ein ungleiches Duell

Fünf weitere skurrile Duelle

Franco Marvulli reihte sich ein in die lange Liste von Vergleichen zwischen Mensch und Tier. Hier eine kleine Auswahl.

Oscar Pistorius gegen Pferd ruft Tierschützer auf den Plan



Der Südafrikaner Pistorius, dem beide Beine unterhalb der Knie amputiert worden waren, gewann 2012 in Doha mit Unterschenkelprothesen über 200 Meter gegen ein Pferd. Er war mit 15 Metern Vorsprung gestartet. Tierschutzorganisationen protestierten, weil der Reiter das Pferd mit der Gerte übermässig hart geschlagen hatte.



Thomas Huckstep boxt gegen einen Bären



1885 boxte Thomas Huckstep in Kalifornien gegen einen Bären. Nach einer Schlagkombination seines Gegners, Bruin genannt, verzog sich Huckstep aus dem Ring, das Tier gewann. Den Bären wurden für diese Kämpfe oft die Zähne ausgerissen und die Krallen entfernt – ein dunkles Kapitel im Vergleich Mensch gegen Tier.



Bryan Habana verliert Laufduell mit Gepard



Der südafrikanische Rugbyspieler Bryan Habana duellierte sich 2007 über 100 Meter mit einem Gepard. Er hatte 50 Meter Vorsprung und verlor knapp. Ein Stück Fleisch an einem Seil sorgte dafür, dass das Tier nicht den Läufer jagte. Tierschutzorganisationen wiesen mit dem Rennen auf die ­Bedrohung des Gepards hin.



Owens vergoldet Olympiasiege mit Rennen gegen Pferd



Der vierfache Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele 1936, Jesse Owens, gewann wenige Monate nach den Spielen einen Vergleich mit einem Pferd. Später soll er sich für den Showkampf entschuldigt haben mit den Worten: «Ich musste irgendwie überleben, die vier Goldmedaillen konnte man ja nicht essen.»



Filippo Magnini hat keine Chance gegen zwei Delfine



Ein ungleiches Duell fand 2011 in der Nähe von Rom statt. Der zweifache Weltmeister über 100-Meter-Freistil, Filippo Magnini, schwamm gegen zwei Delfine, die die doppelte Strecke zurück­zulegen hatten. Der Italiener, seit November 2018 für vier Jahre wegen Dopings gesperrt, verlor trotzdem deutlich.