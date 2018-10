«Vielleicht hat mir die Qualle Superkräfte verliehen»

Sie ist die Topfavoritin, die Frau, die es zu schlagen gilt. Bereits dreimal hintereinander hat die Schweizerin Daniela Ryf die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Und dann das: Ryf wird beim Einschwimmen von einer Qualle berührt und hat grosse Schmerzen.

Trotzdem macht sie sich auf, ihren Titel zu verteidigen. Die 31-jährige Solothurnerin hat im Wasser aber grosse Probleme. Im Ziel sagt Ryf: «Ich konnte meinen Armzug nicht gut durchziehen.» Sie denkt ans Aufgeben, die erneute Titelverteidigung scheint weit weg.

Doch Ryf nimmt sich einen männlichen Kollegen zum Vorbild und schwimmt weiter: «Ich erinnerte mich mich an Jan Frodeno im Vorjahr, der trotz seinen Rückenbeschwerden und ohne Aussicht auf den Sieg das Rennen beendete.» Sie denkt sich: «Nein, du kannst jetzt nicht aufgeben. Du bist die Titelverteidigerin, da draussen schauen dir Kinder zu, die enttäuscht sind, wenn du jetzt aufgibst.» Mit fast 10 Minuten Rückstand kommt Ryf aus dem Wasser.

Ironman World Champion!????????



The craziest race of my life.

After being stung by a jellyfish under my armpits my most painful 3.8k followed. I made it out and found some strength on the bike and run. ??????????? Still can‘t believe it. #Worldchampion #NeverEverGiveUp pic.twitter.com/b62zUbEde3