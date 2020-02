Wie Ruderin Schenkel: Sie leisteten Grossartiges im Schweizer Sport

Stolz steht sie da, mit der Schweizer Fahne und Tränen in den Augen: Gabi Schenkel hat es geschafft. Sie hat erstmals wieder festen Boden unter den Füssen, etwas wacklig bewegt sie sich noch, aber wen kümmerts. Die Schweizerin hat die Talisker Whisky Atlantic Challenge hinter sich gebracht. Als erste Schweizerin in der Kategorie Solo überhaupt. 74 Tage, 23 Stunden und 56 Minuten hat sie gebraucht, um von der Kanareninsel La Gomera in die Karibik nach Antigua zu rudern.

Vor der 43-Jährigen kamen die Swiss Ocean Dancers an, eine vier Frau starke Equipe. Und da war in diesem Jahr auch Florian Ramp, der wie Schenkel alleine in Antigua ankam. Allerdings hatte er zumindest in den ersten Tagen Unterstützung von Kollege Dominic Schaub. Dieser aber musste wegen anhaltender Seekrankheit evakuiert werden. Den Trend der Teilnehmer aus dem Binnenland Schweiz an dieser Ozeanüberquerung hat Swiss Mocean gestartet. Vor zwei Jahren ruderten Marlin Strub, Luca Baltensperger, Yves Schultheiss und Laurenz Elsässer in Rekordzeit über den Teich.

Die Schweizer Ruderer und Ruderinnen haben Grossartiges geleistet. Und sind damit in Sachen Extremsport nicht alleine. Da ist zum Beispiel ein Segler, der mit 13 die Schule abbrach, um seinen Traum zu verfolgen, eine Velofahrerin, welche die Szene dominiert, oder ein Bergsteiger, der in etwas mehr als zwei Stunden die Eiger-Nordwand bezwang. Hier sind einige der grössten Leistungen von Schweizer Extremsportlern:

Evelyne BinsackBergsteigerin

Sprechen Teilnehmer von der Atlantic Challenge, bedienen sich viele eines Vergleichs. Die Überquerung dieses Ozeans, so sagen sie, ist für einen Ruderer etwa wie für Bergsteiger die Erstbesteigung des Mount Everest. So gesehen, ist Gabi Schenkel also die Evelyne Binsack der Meere: die erste Schweizerin, der dies gelang. Am 23. Mai 2001 erklomm Binsack den höchsten Gipfel der Welt.

Ob mit dem Velo oder zu Fuss, Evelyne Binsack kennt keine Grenzen. (Bild: Keystone/Urs Flüeler)

Der Everest war Binsack nicht genug. Sie bestieg die Eiger-Nordwand gleich dreimal, schrieb Bestseller und ist ausgebildete Helikopterpilotin. Und sie war nicht nur am höchsten Punkt der Erde, sondern auch am nördlichsten und südlichsten. Ihre Expedition von der Schweiz bis zum Südpol brachte sie mit dem Fahrrad, zu Fuss, auf den Ski und dem Schlitten durch 16 Länder. Nach 484 Tagen war sie angekommen.

Ueli SteckBergsteiger

Mit 18 hatte er die Eiger-Nordwand erklommen. Es war erst der Anfang einer unvergleichbaren Karriere als Solo-Kletterer: Ueli Steck absolvierte die gefährlichen Routen nicht nur, er war dabei auch ausserordentlich schnell. Wie Binsack war auch er auf dem Mount Everest, dreimal stellte er den Geschwindigkeitsrekord am Eiger auf. Zuletzt 2015 (2 Stunden, 22 Minuten und 50 Sekunden); er war gut fünf Minuten schneller als Dani Arnold, auch er einer der bekanntesten Schweizer Bergsteiger.

Kämpften um die Rekorde: Ueli Steck (rechts) mit Dani Arnold. (Bild: Keystone/Peter Klaunzer)

Steck verstarb am 20. April 2017 im Alter von 40 Jahren in der Nähe des Lagers 2 am Mount Everest. Er war auf einer Trainingstour unterwegs. Der Emmentaler wollte mit dem Everest und dem Lhotse gleich zwei Gipfel erklimmen und damit einen weiteren Rekord aufstellen.

Alan RouraSegler

Zurück aufs Wasser, da ist Alan Roura unterwegs, auch in einem Boot. Allerdings absolviert er seine Abenteuer segelnd. Der Genfer ist gerade 27 geworden und hat schon mehrere Weltreisen hinter sich. Vor vier Jahren beendete er nach 105 Tagen und 20 Stunden die Vendée Globe, ein Solo-Rennen um die ganze Welt. Er ist der jüngste Segler und der einzige Schweizer, dem dies je gelang. Im November wird er erneut teilnehmen.

Reist per Segelboot zu den entlegensten Stellen der Welt: Alan Roura. (Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott)

Seine erste Weltreise aber, die ist schon länger her. Roura erlebte sie mit acht Jahren, gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern auf einem Segelboot, fast seine gesamte Kindheit verbrachte er darauf. Mit 13 brach er die Schule ab und arbeitete gemeinsam mit seinem Vater. Kaum hatte er sein erstes Boot gekauft, nahm er an Rennen teil.

Nicole ReistRadfahrerin

2200 Kilometer auf einem Fahrrad, 30’000 Höhenmeter. Und das in vier Tagen und neun Stunden: Nicole Reist hat das geschafft, sie hat im August 2019 das Race Around Austria beendet und gewonnen. Doch das alleine genügt der 35-Jährigen nicht mehr. Also absolvierte sie davor auch noch das Race Across France, zwischen den zwei Rennen hatte sie eine Woche Pause. Und weil sie im gleichen Jahr auch noch die Ultraradmarathon-WM gewann, kommt sie 2019 auf fast 6000 Kilometer und über 90’000 Höhenmeter. Müssig zu erwähnen, dass sie bei allen drei Rennen triumphierte.

Wo sie mitfährt, triumphiert sie: Nicole Reist. (Bild: Tamedia/Thomas Egli)

Reist ist nun vierfache Weltmeisterin; in Österreich siegte sie dreimal, in Frankreich zweimal. Und natürlich bezwang sie auch den Koloss unter diesen verrückten Rennen: das Race Across America, auch hier war sie schon zweimal die Schnellste. Gestartet wird an der Westküste der Vereinigten Staaten, das Ziel ist an der Ostküste. Dazwischen liegen je nach Streckenverlauf bis zu 5000 Kilometer und 52 Höhenmeter. Am 16. Juni werden erneut über 600 Wagemutige am Start stehen. Nicole Reist ist eine von ihnen. Es winkt der Hattrick.

Ernst BromeisSchwimmer

Schwimmer gibt es viele, und obwohl er als einer der verrücktesten überhaupt gilt, zählt sich Ernst Bromeis nicht gerne dazu. Als Wasserbotschafter versteht er sich, als einer, der die Gewässer, die er durchschwimmt, auch versteht, ja fühlt. «Jeder See hat eine Seele», pflegt der Bündner zu sagen. Als er das Ultraschwimmen für sich entdeckte, wollte er um die Welt schwimmen, einen Wasserweg um den Globus finden. Er beschränkte sich dann doch auf einzelne Gewässer. 2014 hat er den Rhein von der Quelle zur Mündung durchschwommen, später 200 Bündner Bergseen und diverse Schweizer Seen.

Auf dem Wasserweg schaffte er es einmal vom Tessin bis nach Mailand. Und dann, das Monsterprojekt, die ultimative Prüfung für den Ausdauerathleten: Im Sommer 2019 will Bromeis den Baikalsee durchschwimmen. 800 Kilometer, von Süd nach Nord, Begleitung nur an Land. Bromeis startet im Juli, er hat nur ein kurzes Zeitfenster in diesem Teil von Sibirien, in dem das Eis den See für Schwimmer nur im Sommer freigibt.

Schwamm von der Quelle des Rheins bis zur Mündung: Ernst Bromeis. (Bild: Tamedia/Raisa Durandi)

Nach zehn Tagen und fast 60 Kilometern muss der 51-Jährige aufgeben. Er leidet an Herzrhythmusstörungen. Das Risiko, im Wasser, wo er bisweilen auch mehrere Tage alleine unterwegs war, in eine gefährliche Situation zu geraten, wäre zu gross gewesen. Aktuell trainiert der Engadiner wieder an seinem Wohnort Davos – auf den Langlaufski. «Hallenbäder sind nichts für mich», sagt Bromeis.

Christian MaurerGleitschirmpilot

Sie nennen ihn den «Adler von Adelboden». Und tatsächlich, Christian «Chrigel» Maurer aus dem Berner Oberland krallt sich jeden Titel im Gleitschirmsport. Unter anderem hat er das X-Alps, das längste Etappenrennen der Welt, schon sechsmal gewonnen, er ist mehrfacher Gesamt-Weltcupsieger im Streckenfliegen, Europameister, Schweizer Meister.

Schon als Knirps hat Maurer – so geht die Legende – mit einem selbst gebastelten Gleitschirm aus Hanfschnüren stundenlang neben dem Elternhaus gepröbelt. Als Neunjähriger flog er erstmals mit einem richtigen Schirm, mit 16 verschrieb er sich ganz dem Wettkampfsport. Die Lehre als – genau – Maurer hat er zwar abgeschlossen, seit 2012 aber widmet er sich hauptberuflich dem Gleitschirmfliegen. Längst hat Maurer seine eigene Flug-Akademie, führt die nächsten Talente an die Geheimnisse des erfolgreichen Streckenfliegens heran.

Der Adler von Adelboden für einmal zu Fuss unterwegs: Christian «Chrigel» Maurer. (Bild: Red Bull)

Den verrücktesten von all seinen Rekorden musste der 36-jährige Maurer kürzlich abgeben. 2009 stellte er einen Bestwert im sogenannten Infinity Tumbling auf, für Drehungen am Schirm in der Luft. Maurer kam auf 210 am Stück. 2012 wurde er vom Spanier Horacio Llorens übertroffen – mit 568 Umdrehungen. (mrm/mro)