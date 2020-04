Wer darf dann die Schweiz vertreten? Nach dem sofortigen Saisonabbruch sind auch bei den Kloten-Dietlikon Jets noch einige Fragen offen. Marisa Kuny

Nicht wie hier in Action - im Moment steht auch bei den Frauen der Kloten-Dietlikon Jets alles still. Keystone

Das abrupte Saisonende traf die Frauen der Kloten-Dietlikon Jets wie so viele Sportteams weltweit Mitten im Wettkampfmodus. Die Titelverteidigerinnen spielten im Playoff-Derby gegen die Red Ants Rychenberg Winterthur gerade mit mehr Mühe als erwartet um den Halbfinaleinzug, als die verschärften Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus Ende letzter Woche für den sofortigen Meisterschaftsabbruch in allen Unihockey-Ligen sorgte. Sportchef Antti Uimonen spricht von Schockstarre. «Im Moment ist alles sehr still.» Der Trainingsbetrieb ist eingestellt, die Teamkolleginnen haben sich in der Halle bis auf Weiteres voneinander verabschiedet.