Kilde ist ein Haudrauf und tritt ins Licht

Den Nacken eines Ochsen, die Oberarme eines Ruderers, den Bauch eines Bodybuilders, Oberschenkel wie Baumstämme. «Tja, könnte ich eine Eigenschaft von ihm haben, wäre es der Fleiss.» Kjetil Jansrud sagt es, schaut rüber zu Aleksander Kilde, diesem Inbegriff eines Athleten, und schmunzelt.

Es ist ein munteres Gespräch im November. Jansrud redet vor allem. Kilde nickt vor allem. Es ist die Rollenverteilung nach dem Rücktritt von Aksel Svindal, der Lichtgestalt des norwegischen Ski-Teams, die alles überstrahlte, da mochten die Fahrer in seinem Sog noch so viele Rennen gewinnen.

Mit ihm brach nach der WM in Are der Fels dieser Mini-Speedmannschaft weg und gab das Licht frei auf das, was übrig blieb: Jansrud, 34, Olympiasieger, Weltmeister, 23-facher Weltcupsieger, Teamleader, der neue Fels. Im Schatten: Kilde, 27, dreifacher Sieger im Weltcup vor dieser Saison.

Am Samstag war das erste von zwei Heimrennen in Kvitfjell, und die Hierarchie ist eine andere. Kilde dürfte nach seinem 2. Rang in der Abfahrt Mühe mit den Augen bekommen haben bei all den Kamerascheinwerfern, die auf ihn gerichtet waren, den Blitzen der Fotoapparate, die sich in den letzten Tagen über ihm entluden.

36 von 39 Rennen sind gefahren, Kilde ist nun vierfacher Weltcupsieger. Und vor allem das: mitten im Wettstreit um die grosse Kristallkugel. Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen, diese begnadeten Techniker, beide unterwegs in Privatteams: Für sie war ein Duell vorgesehen um das Erbe von Marcel Hirscher. Kilde macht daraus einen Dreikampf. Auch, weil er in Abfahrt und Super-G dort fortfährt, wo er letzte Saison aufgehört hat: in der Weltspitze.

In neun Abfahrten war er zweimal Zweiter und nie schlechter als Zwölfter; bei sechs Super-G stand er dreimal auf dem Podest, einmal als Sieger. Jüngst in Hinterstoder schied er auf dem Weg zum Sieg aus. Es sind selten gewordene Misstritte. «Der jugendliche Leichtsinn ist weg», sagt Reto Nydegger, zuletzt sechs Jahre Trainer der Norweger, seit dieser Saison Abfahrtschef der Schweizer. «Er hat einige dumme Fehler gemacht. Nun ist er deutlich stabiler. Er hat viel gelernt von seinen älteren Teamkollegen, vor allem in taktischen Belangen.»

Alles oder nichts, so war das früher oft bei ihm. Kilde: ein Haudrauf. Passend dazu sein Körper, der von Kompromisslosigkeit zeugt. Bei den Norwegern lassen sie die jungen Athleten die Fehler machen, sich die Hörner abstossen, wichtig ist nur, dass sie daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Das tat Kilde.

Verblüffend ist vor allem seine Konstanz im Riesenslalom, in dem zuvor ein 6. Platz in Garmisch 2018 einsam herausstach. In dieser Saison hat er es bei sieben Versuchen fünfmal in die Top 10 geschafft. Das dürfte auch mit dem Material zu tun haben. Als er 2017 zu Head und damit zur Marke von Svindal und Jansrud wechselte, war das zu viel der Kopie, Kilde kam damit nie richtig zurecht. Nun kehrte er zurück zu Atomic, «das war mitentscheidend», sagt Nydegger.

Der Mann aus dem Hohen Norden scheint einiges richtig gemacht zu haben. Vor dem Rennen am Sonntag in seiner Paradedisziplin Super-G liegt er an der Spitze des Gesamtweltcups: 54 Punkte vor Pinturault, 161 vor Kristoffersen, zu dem Norwegen ein gespaltenes Verhältnis hat, seit er sich in einen Sponsorenstreit mit dem Verband hineinsteigerte. Der 25-Jährige mag mit seiner angriffigen Art und dem Sonderweg mit eigenem Team nicht so recht in das Bild passen, das von den Norwegern gemalt wird – gerade im Skizirkus.

Kilde dagegen fügt sich perfekt ein. Wenn er redet, geht es immer auch um die Mannschaft. Geht es darum, wie sie sich gegenseitig antreiben, sich freuen über die Erfolge der anderen im Team – und am Abend zusammen Karten spielen.

Er erzählt, was er alles gelernt hat von den Routiniers Svindal und Jansrud, «wie sie in welcher Situation reagieren, im Training, bei den Rennen, in Sitzungen mit den Trainern, bei der Besichtigung: Ich lerne und lerne», sagt er, «ich könnte längst ein Buch darüber schreiben». Und, sagt er noch: «Alleine zu gewinnen, kann Spass machen. Aber zu verlieren und dann keinen Rückhalt zu haben, ist weniger lustig.» Nydegger sagt: «Aleksander verkörpert das Gemeinschaftsgefühl der Norweger, ist angenehm im Umgang, zielorientiert, ehrgeizig und ungemein fair. Das steht an oberster Stelle im Team. Er hat das immer mitgetragen. Und ich glaube, dass ihm diese Kugel viele gönnen würden.»

Kilde erzählte an diesem Tag im November noch, wie sehr er Bammel hat vor dem Moment, wenn auch Jansrud abtreten wird. «Ich bin noch nicht bereit dafür», sagte er. Auf den Pisten beweist er gerade das Gegenteil.

