Sie werden am 11. März 34, heiraten bald. Studieren Sie schon Jobinserate?

Nein, nein. Denn ich bin im Vergleich zu den meisten anderen Schweizer Langläufern privilegiert: Ich habe mit meinem Sport gutes Geld verdient, kann mir also Zeit lassen bei der Frage, was folgt. Darum kann ich mich nun auch ganz auf diese finale Athletenphase konzentrieren, ohne schon eine Aus- oder Weiterbildung angehen zu müssen. Diese Sicherheit und Ruhe sind wertvoll.

Haben Sie ausgesorgt?

Ich habe mich dafür an einen zu hohen Standard gewöhnt. (lacht) Im Ernst: Ich möchte auch danach arbeiten und eine Beschäftigung finden, die mir Freude bereitet. Obschon ich kaum die gleiche Begeisterung wie im jetzigen Alltag erfahren werde, das ist mir bewusst.

Können Sie sich vorstellen, einen klassischen Beruf zu wählen. Etwa: Cologna am SBB-Schalter?

Mmh, kaum. Meine Verbindung dürfte der Sport bleiben. Damit stelle ich mir aber nicht das Halten von gelegentlichen Vorträgen vor. Ich möchte kontinuierlicher und stärker beschäftigt sein.

Wie wäre es mit zwei oder drei Kindern und damit Hausmann?

Auf jeden Fall ist meine Partnerin besser ausgebildet und möchte Teilzeit arbeiten.

Also Hausmann?

Zumindest kann ich mir vorstellen, dass ich zu Teilen zur Familie schauen werde.

«Ich würde ich lügen, wenn ich sagte, mich würde alles kaltlassen.»

Was in den letzten Jahren immer wieder durchdrückte: dass Sie fanden, Sie würden zu wenig wertgeschätzt. Von wem?

Mitunter von Journalisten. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich mich verteidigen und rechtfertigen muss. Natürlich stellt man mir kritische Fragen, damit habe ich kein Problem. Aber ich habe bewiesen, dass ich weiss, was ich tue und wie ich zum Erfolg komme. Schliesslich dürfte kein anderer Schweizer Wintersportler in den vergangenen zehn Jahren so erfolgreich gewesen sein. Trotzdem stellt man nach einem dezenteren Resultat von mir mitunter sofort die Grundsatzfrage, ob ich noch gut genug sei.

Sind Sie manchmal ein bisschen Opfer Ihres Erfolgs?

Ich werde ständig an meinen goldenen Zeiten gemessen. Aber man muss sehen: Die Situation hat sich nun einmal verändert, ich bin älter geworden. Manchmal wünsche ich mir von meinen Kritikern darum etwas mehr Respekt. Anfügen möchte ich jedoch schon: Ich will keineswegs jammern und fühle mich im grossen Ganzen auch nicht schlecht behandelt.

Sie tragen Ihren Sport in der Schweiz seit Jahren fast im Alleingang. Ist das Fluch und Segen zugleich?

Bestimmt. Scheidet ein Daniel Yule im Slalom aus, stehen zwei andere Schweizer im Fokus. Bei uns Langläufern dreht sich vieles um mich. Es wird dann rasch gemeldet: Cologna scheidet im Sprint aus, verpasst das Weiterkommen. Aber Slalom ist auch nicht Abfahrt, Sprint längst keine meiner Domänen mehr. Trotzdem gilt auch hier: Ich will nicht als Jammeri rüberkommen, schliesslich profitiere ich von der Situation, habe in unserem Land quasi ein Alleinstellungsmerkmal.

Manchmal agieren Sie überraschend dünnhäutig. Jüngst stellten Sie ein Foto online, worauf ein Brancheninsider als Kommentar darunter schrieb, Sie würden besser im Weltcup dabei sein, statt in Davos zu trainieren. Sie replizierten. Können Sie als vierfacher Olympiasieger nicht cooler sein?

Erst einmal: Für gewöhnlich reagiere ich nicht. Zweitens: Ich hätte ja auch krank sein können – oder aus familiären Gründen abwesend. Darum fand ich die Bemerkung seltsam. Im Grundsatz hätte ich besser geschwiegen. Daran halte ich mich in den allermeisten Fällen auch, selbst wenn ich manchmal schon gerne antworten würde.

Verdeutlicht die Episode, wie sehr Sie weiterhin interessiert, wie Sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden?

Natürlich will ich das wissen. Jeder ist doch glücklich, wenn er gut ankommt. Also würde ich lügen, wenn ich sagte, mich würde alles kaltlassen.

Nehmen Sie auch einmal das Handy in die Hand und rufen einen Kritiker an?

Nein, so weit gehe ich nicht.

«Haften bleibt der Eindruck, ich sei unehrlich zu meinen Siegen gekommen – das ärgert mich.»

Als im April die NZZ titelte, der Servicemann von Cologna sei verhört worden, waren Sie wenig erfreut. Die Schlagzeile zielte darauf, dass Ihr früherer Servicemann, der Österreicher Emanuel Moser, ein enger Vertrauter von Langlauf-Doper Johannes Dürr war.

Viele lesen nur die Schlagzeile eines Textes, hören Doping und Cologna. Dass im Artikel stand, ich hätte nicht das Geringste damit zu tun, geht da unter. Haften bleibt der Eindruck, ich sei unehrlich zu meinen Siegen gekommen – das ärgert mich.

Wie gross ist Ihr Einfluss bezüglich der Verpflichtung eines Servicemmanns?

Zumindest stellt ihn der Verband ein, also Swiss-Ski. Er muss abklären, wie tadellos der Leumund des möglichen Mitarbeiters ist, was Swiss-Ski auch stets versucht bzw. bei Moser versuchte (Moser wurde diesen Frühling nach Bekanntwerden der Dopingcausa umgehend entlassen, die Red.). Er arbeitete davor zehn Jahre für den Sportartikelhersteller Fischer und damit mit vielen Langläufern zusammen, auch darum hatte niemand von uns Schweizern irgendwelche Zweifel.

Zirkulierten nie irgendwelche Gerüchte?

Nein. Da war nichts. Absolut nichts. Ich habe mehrmals an die Nordisch-WM vom vergangenen Februar in Seefeld denken müssen, wo ein österreichischer Langläufer in flagranti als Doper erwischt wurde – und Moser involviert war. Aber er verhielt sich damals bei uns im Team wie immer.

Standen Sie ihm nahe?

Nein.

«Wer denkt, ich sei ein Doper, braucht eh kein weiteres Argument mehr, da kann ich sagen, was ich will.»

Haben Sie ihn zu stellen versucht, nachdem er als Helfer der Doper aufgeflogen war?

Swiss-Ski bestellte ihn nach Bern. Ich wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben.

Schadete Ihnen die Affäre Moser?

Im Gegenteil: Es wurde rasch klar, dass ich mit der Sache nichts zu tun hatte. Hinzu kommt: Wer denkt, ich sei ein Doper, braucht eh kein weiteres Argument mehr, da kann ich sagen, was ich will.

Sie haben alles gewonnen. Was treibt Sie noch an?

Die Freude am Langlaufen. Ich bin noch immer sehr motiviert. Auch die Wettkämpfe bereiten mir weiter Spass – vor allem natürlich, wenn ich schnell bin. (lacht) Denn ich möchte schon noch zeigen, dass ich weiter zu Siegen bereit und dazu fähig bin.

In welcher Phase Ihrer Karriere befinden Sie sich?

Im Endspurt, mit dem Fernziel Olympische Spiele 2022. Es ist allerdings primär dann ein Ziel, wenn ich um eine Medaille mitfighten kann. Über 2022 hinaus werde ich kaum aktiv sein.

Sie sind mit Jahrgang 1986 einer der ganz wenigen älteren Toplangläufer. In anderen Ausdauersportarten wie dem Marathon sind viele Athleten jenseits der 30. Warum dieser Unterschied?

Langlaufen ist dynamischer, unsere Renndauer ist meist kürzer. Oft entscheiden sich unsere Wettkämpfe im Sprint, was jüngere Athleten nun einmal bevorteilt. Im Marathon musst du hingegen eher ein bestimmtes Tempo möglichst lange halten können. Insofern sind unsere Sportarten schon sehr verschieden.

Sind Sie schwächer als in Ihren goldenen Jahren ab 2010?

Ich war mit Sicherheit unbeschwerter und in einem Flow. Ich kann nicht genau benennen, was anders ist. Aber ich spüre diese vielen Jahre Spitzensport nun einmal.

