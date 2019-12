Nächster Podestplatz für Caviezel

Ein Mann der grossen Gefühlsausbrüche ist Mauro Caviezel nicht. Darum hebt er nur kurz die Faust, als er im Ziel von Lake Louise ankommt. Als Fünfter gestartet, hat er Kjetil Jansrud gerade 44 Hundertstel abgenommen. Jansrud, das ist der Norweger, der an der WM im Februar Abfahrts-Gold holte, der in Lake Louise schon dreimal den Super-G gewann. Wer diesen Mann um fast eine halbe Sekunde distanziert, der weiss: Diese Fahrt muss gut sein. Sie ist sogar sehr gut, sie reicht für Platz 3. Nur zwei sind an diesem Sonntag noch schneller als Caviezel - der Olympiasieger und der Weltmeister, Matthias Mayer und Dominik Paris. Das Duell geht klar an den Österreicher. Mothl, so nennen sie ihn in Österreich, holt seinen sechsten Weltcup-Sieg. Caviezel teilt sich den dritten Rang derweil mit Mayers Landsmann Vincent Kriechmayr. «Eine gute Performance», findet der Bündner, er sei grundsätzlich zufrieden. Eben: Die ganz grossen Gefühlsausbrüche sind nichts für Caviezel.

Erfolgreicher Start in die Speedsaison

Dass Nordamerika dem 31-Jährigen liegt, ist kein Geheimnis. Vor einem Jahr fuhr er hier in den ersten vier Speedrennen der Saison dreimal aufs Podest. Mit dem dritten Platz von gestern rundet er zudem ein hervorragendes Schweizer Wochenende ab. Bereits am Samstag in der Abfahrt teilten sich Beat Feuz und Carlo Janka den dritten Podestplatz, Caviezel selbst wurde Sechster. Und auch Marco Odermatt gelang der Start in die Speedsaison, er beendete den Super-G als Siebter. Etwas wackelig sei seine Fahrt gewesen,sagt der Nidwaldner, zufrieden ist er trotzdem. Es ist Odermatts bestes Super-G-Ergebnis der Karriere. (mro)