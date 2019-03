Hier wird ein Langläufer beim Dopen erwischt

Der Doping-Skandal bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld ist um ein Kapitel reicher. Ein Polizei-Video zeigt den Österreicher Max Hauke, wie er in einem Zimmer Doping betreibt.

Hauke steckt eine Nadel im linken Arm. Er blickt hektisch um sich, als ihn die Beamten erwischen und filmen. Dem 26-Jährigen ist bewusst, das war es. Auf die Frage, ob noch weitere Personen im Haus sind, schüttelt er den Kopf.

Hauke wird beim Dopen erwischt. (Video: Youtube)

Geständnis abgelegt

Hauke und sein österreichischer Kollege Dominik Baldauf wurden am Mittwoch im Zuge einer Anti-Doping-Razzia gegen ein international agierendes Netzwerk in Seefeld in Tirol festgenommen. Gemäss der Staatsanwaltschaft Innsbruck gestanden die Athleten am Donnerstagnachmittag Eigenblut-Doping. Auch der verhaftete Kasache Alexei Poltoranin ist geständig. Die drei Athleten sind deshalb wieder auf freiem Fuss. Die Vernehmungen der beiden estnischen Athleten Andreas Veerpalu und Karel Tammjarv sind noch nicht abgeschlossen.

Die fünf Athleten sind wegen Sportbetrugs angeklagt worden. Im schlimmsten Fall droht ihnen bis zu drei Jahre Haft. (heg)