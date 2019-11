Alice Robinson gewinnt zum Saison-Aufktakt den Riesenslalom in Sölden vor Mikaela Shiffrin. Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin fahren in die Top Ten. Mehr...

Video Wendy Holdener will in dieser Saison endlich, was ihr noch fehlt: Einen Sieg im Slalom gegen Mikaela Shiffrin. Zunächst steht nun aber der Riesenslalom von Sölden an. Mehr...