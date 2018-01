Holdener und Meillard auf dem Podest

Wendy Holdener und Mélanie Meillard schaffen am City-Event in Oslo mit den Plätzen 2 und 3 das Weltcup-Podest. Das Parallel-Rennen gewinnt die Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin setzt sich im Final am Holmenkollen um 17 Hundertstel gegen Wendy Holdener durch.

Die Schwyzerin, in diesem Winter zum dritten Mal auf dem Podest, hatte zuvor den Halbfinal gegen Mélanie Meillard deutlich gewonnen. Die erst 19-jährige Walliserin schaffte gleichwohl als Dritte ihr bislang bestes Ergebnis im Weltcup. Denise Feierabend, die in der ersten Runde scheiterte, wurde Neunte.

Bei den Männern triumphierte in Oslo André Myhrer. Der Schwede gewann den Final gegen den Österreicher Michael Matt. Dritter wurde der Deutsche Linus Strasser. Luca Aerni und Daniel Yule schieden in den Viertelfinals aus, womit sie sich ex-aequo im 5. Rang klassierten.

Oslo. Weltcup-Parallelslalom. Männer. Schlussklassement: 1. André Myhrer (SWE). 2. Michael Matt (AUT). 3. Linus Strasser (GER). 4. David Ryding (GBR). 5. Luca Aerni (SUI), Daniel Yule (SUI), Marcel Hirscher (AUT) und Sebastian Foss-Solevaag (NOR). 9. Kjetil Jansrud (NOR), Alexander Choroschilow (RUS), Stefano Gross (ITA), Alexis Pinturault (FRA), Manfred Mölgg (ITA), Mattias Hargin (SWE), Fritz Dopfer (GER) und Henrik Kristoffersen (NOR).

Frauen. Schlussklassement: 1. Mikaela Shiffrin (USA). 2. Wendy Holdener (SUI). 3. Mélanie Meillard (SUI). 4. Frida Hansdotter (SWE). 5. Bernadette Schild (AUT), Lena Dürr (GER), Maren Skjöld (NOR), Petra Vlhova (SVK). 9. Denise Feierabend (SUI), Katharina Truppe (AUT), Anna Swenn-Larsson (SWE), Chiara Costazza (ITA), Irene Curtoni (ITA), Nina Haver-Löseth (NOR), Ana Bucik (SLO) und Marina Wallner (GER). (sda)