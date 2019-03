«Ich muss wohl nach Kranjska Gora ziehen»

Als Henrik Kristoffersen als Letzter das Starthaus verliess, hatte er noch neun Zehntelsekunden Vorsprung auf den Führenden. Der Führende hiess Ramon Zenhäusern und hatte zuvor einen magischen Lauf gezeigt. Doch wie gut dieser wirklich war, offenbarte sich erst in diesem Augenblick.



Bis zur ersten Zwischenzeit schmolz Kristoffersens Vorsprung bereits um eine halbe Sekunde. Bei der zweiten Zwischenzeit hatte er gar kein Polster mehr. Am Ende kam er 1,15 Sekunden hinter Zenhäusern ins Ziel. Als Zweiter. Derweil begann Zenhäusern zu strahlen. Sein erster Weltcup-Sieg war Tatsache. Teamkollege Daniel Yule sagte in die SRF-Kamera: «Ich muss den Lauf von Ramon nochmals anschauen. Eigentlich kann man gar nicht so schnell fahren.»



«Uh hüere Vorsprung»

Wenig später blickte der Sieger noch einmal auf die Rangliste und sagte: «Das ist unglaublich. Ich weiss auch nicht, was ich gemacht habe.» Ein «uh hüere Vorsprung» sei das. Er wisse wirklich nicht, wie er diesen gerade realisiert habe. Was der Schweizer jedoch wusste: «Kranjska Gora ist ein spezieller Ort.» Schliesslich hat er es hier vor einem Jahr erstmals auf ein Slalompodest geschafft. Nun stand er ganz zu oberst. Endlich. Zenhäusern lächelte und sagte: «Ich muss wohl hierher ziehen.»

Er habe sich vorgenommen im zweiten Lauf alles zu riskieren, analysierte Zenhäusern. Bemerkenswert war, dass dem Walliser trotz eines Fehlers eine solch formidable Zeit gelang. Er bedankte sich deshalb auch noch bei seinem Servicemann.

