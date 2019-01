Österreicher finden «King Kong» Zenhäusern den letzten Schrei

«Wer am Dienstagabend beim Night Race in Schladming seinen Fernseher etwas zu laut eingestellt hatte, der hatte nach dem Startschrei von Ramon Zenhäusern wohl ein echtes Problem», schreibt heute.at. Die Österreicher haben Gefallen gefunden am Walliser. Schon als er ihnen im Februar 2018 nach seiner Silber-Fahrt im Slalom an den Olympischen Spielen in Pyeongchang auf ORF die Bedeutung von «Bireweich» erklärt hatte. Seit seinem tierischen Gebrüll vor dem Start zum 2. Lauf des Slaloms in Schladming sind unsere Nachbarn definitiv angetan vom 26-Jährigen.

Zenhäusern verpasste trotz seiner besonderen Vorbereitung auf den entscheidenden Durchgang als Vierter einen Podestplatz. «Dennoch sorgte sein ‹King Kong›-Schrei im Schatten von Marcel Hirschers Triumphfahrt für mächtig Aufsehen», hält heute.at zum «Brunftschrei der Extraklasse» weiter fest. Die ORF-Kommentatoren waren bei der Live-Übertragung nur am Rande auf das Gebrüll des Schweizers eingegangen: «Da sieht man wie der Zeitrichter sich ein Schmunzeln verkneift.»

Video: Tierisches Gebrüll des Wallisers

Ein wenig anders hatte es beim SRF geklungen. Kommentator Stefan Hofmänner beruhigte: «Also wenn sich jetzt kleinere Kinder vor dem Fernsehen zu fürchten beginnen, alles kein Problem. Der Ramon Zenhäusern, das ist ein total lieber Mensch, aber der peitscht sich hier auf.» Nach dem Rennen erklärte der Slalomfahrer im Interview mit Paddy Kälin, dass er sich damit die Angst aus dem Leib schreie (siehe Video oben). Ihm war gar nicht bewusst gewesen, dass die Kamera der Live-Übertragung im Starthaus auf ihn gerichtet war. «Sch..., wurde das gezeigt?», fragte er Kälin.

«Ein Schrei, ein Berg, ein Zenhäusern»

Im Netz hallte Zenhäusers Gebrüll in Form verschiedener Kommentare zurück. Die Twitter-Gemeinde zeigte sich schwer beeindruckt von der geballten Power des sympathischen Hünen und auch etwas eingeschüchtert, wie die folgenden Tweets beweisen.

The moment when Ramon Zenhäusern starts to shout at you ... ???? #fisalpine #schladming pic.twitter.com/N03AamPjaf — Sabine H.? (@Igby_tweets) 29. Januar 2019

Wir wissen es – und unsere Nachbarn jetzt auch:

Wusstet ihr schon Ramon Zenhäusern ist über 2 Meter gross... — beate (@anagitiererin) 29. Januar 2019

Sich vor ihm zu fürchten? Muss doch nicht sein:

Da werden Erinnerungen an den Österreicher Manfred Pranger wach, der seine Karriere im Mai 2014 beendete:

Ramon Zenhäusern, the next Manni Pranger. #Schladming — David Ryborz (@DaRyborz) 29. Januar 2019

Video: Startvorbereitung von Manuel Pranger Weniger laut als Zenhäusern: So machte sich der Österreicher für seine Slalomläufe heiss. (Video: Youtube)

Es kann nur einen geben:

Sowohl vor dem Start als auch nach dem Slalom-Rennen:

Jawohl! Ganz stark von Zenhäusern. — Sandro ?????????? (@sand_ro_) 26. Januar 2019

Das hat er im Nachhinein erklärt:

Zenhaeusern... What the hell was that ???? #Schladming — s e l i n a ???? (@selinajacks0n) 29. Januar 2019

Ja, es hilft tatsächlich:

Vielleicht nehmen sie ihn tatsächlich mit ins Gebet:

Nichts ist unmöglich:

Ob der Kollege, 2m-Mann Ramon Zenhäusern, damit vielleicht auch gleich Macher von Horrorfilmen als Synchronstimme aufmerksam gemacht hat????

Im Ernst, Respekt vor ihm und Kollegen, allen voran Marcel #Hirscher aber auch @Blacky_1995 für das Spektakel heute in #schladming ???????? https://t.co/m5pSvFZve0 — Andreas Schäfermeier (@a_schaefermeier) 29. Januar 2019

Allenfalls würde er noch zur Trilogie von «Herr der Ringe» passen:

Man kennt #Zenhaeusern übrigens auch von seiner Rolle als Synchronsprecher der Uruk-hai. #schladming — Philipp Held (@ph_held) 29. Januar 2019

Und übrigens:

Übrigens hat der Name "Zenhäusern" (Walliserdeutsch: "Zehiischere") nichts mit 10 Häusern zu tun, sondern ist verkürzt aus "zu den Häusern".

Er bezeichnete ursprünglich jemanden, der bei einer (nicht näher genannten) Siedlung wohnte. — Christian Seidl (@cseidl2) 26. Januar 2019

