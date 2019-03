Schweizer Schaulaufen im Engadin

Cologna setzte sich zum vierten Mal nach 2007, 2010 und 2017 durch. Er hatte zugunsten des «Engadiners» auf den 50-km-Lauf in Oslo verzichtet, da dieser in diesem Jahr in der klassischen Technik gelaufen wurde. Nun senkte er im Engadin den Streckenrekord deutlich. Der Bündner bog unweit seiner Heimat als Erster einer Siebner-Gruppe auf die Zielgerade ein und wehrte die Angriffe des Franzosen Jean-Marc Gaillard und des Norwegers Anders Glöersen, Sieger von 2014, ab.

Bei den Frauen triumphierte die Berner Oberländerin Nathalie von Siebenthal gleich bei ihrem ersten Start im Engadin.