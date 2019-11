So wurde Ramon Zenhäusern ­richtig gross

Nein, eine Wette hat er nicht verloren. Trotzdem sieht Ramon Zenhäusern so aus: einen Wassersack auf dem Kopf, Inline-Skates an den Füssen, abgeklebte Skibrille im Gesicht. Halb blind kurvt er um Pylonen auf einer welligen Betonpiste, einer Pumptrack, er zeigt das Video auf dem Handy. Es war wieder einmal eine Idee von Didier Plaschy, diesem herrlich unkonventionellen Querkopf, der zu seiner Aktivzeit auch einmal auf Telemarkski trainierte und Dudelsack spielte. Zenhäusern war damals in Plaschys Fanclub – nun ist dieser Mann seit zehn Jahren an der Seite des gross gewachsenen Technikers. Und massgeblich beteiligt an dessen steilem Aufstieg.

Zenhäusern ist vierfacher Weltcupsieger, sechsfacher Podestfahrer, Olympia-Zweiter im Slalom, Weltmeister und Olympiasieger mit dem Team. Er, den sie lange belächelt haben in der Szene. Wegen seiner Grösse von 2,02 Metern, wegen der scheinbar irrwitzigen Methoden seines Trainers. Der Zenhäusern, der wird es nie zu etwas bringen, dieser hagere Schlaks, was hat der verloren in der Welt der wendigen Techniker, die spritzig um die Tore huschen? Es gab viele, die so dachten, auch Trainer.

«Das ist nicht für jeden. Aber ich mochte das.»Ramon Zenhäusern

Heute, mit 27, gehört Zenhäusern beim Auftakt der Slalomfahrer in Levi, am nördlichen Zipfel Finnlands, zu den grössten Favoriten. «Mein Vater hat es schon immer gewusst, Didier wusste es vor zehn Jahren auch schon.» Und er? «Ich hatte einfach Freude an den Sachen, die Didier für mich bereithielt.» Schlittschuh laufen um halb sechs Uhr morgens vor der Schule, mit Langlaufski Pisten hinunterschwingen, auf Trottinettes hinter Plaschys Auto hergezogen werden – «das ist nicht für jeden», sagt er, «aber ich mochte das».

Gleichgewicht, Schwerpunkt, darum geht es immer – er soll diesen langen Körper irgendwie unter Kontrolle bringen. Mittlerweile hat er nicht nur das, er kann ihn dank der Hebelwirkung der Beine gar zum Vorteil einsetzen.

Dank einer Verletzung vor zwei Jahren fand er den eigenen Weg

Beim Puzzle-Spiel ist offensichtlich, welche Teile fehlen, bei einem Athleten ist es häufig anders. So fügten sich auch Komponenten in das Bild Zenhäusern, von denen dieser gar nicht wusste, dass sie passen könnten. Wie die Arbeit mit Sportpsychologe Frank Trötschkes, der ihn mit seinen ­Methoden dazu brachte, nicht mehr nur «Trainingsweltmeister» zu sein wie einst, als sein Servicemann Willy Breitenberger beinahe den Dienst quittierte. «Irgendwann platzte ihm der Kragen. ‹Es kann doch nicht sein, dass ich die Ski präpariere und alles mache – und du kriegst es dann doch nicht auf die Reihe›», das habe er gesagt, erzählt Zenhäusern. Yule, Meillard oder Aerni, andere Talente im jungen Slalomteam, waren oft chancenlos im Training – und überflügelten ihn, sobald es zählte.

Seit Zenhäusern etwas mehr ­seinen eigenen Weg geht, ist das anders. Vor zwei Jahren hatte er Probleme mit der Patellasehne, heftige Schmerzen, fünf von sechs Ärzten rieten zur Operation. Zenhäusern hörte auf den sechsten. Er setzte auf die konservative Behandlung – und bekam von den Swiss-Ski-Trainern «Narrenfreiheit». Er reiste nicht mit ins Trainingscamp nach Neuseeland, das Knie liess es nicht zu. Er trainierte mit Plaschy in Saas-Fee, auf dem Gletscher vor seiner Haustür in Visp, und merkte, wie gut ihm das tat. Seither handhabt er das immer so nach dem Sommer, in dem die Zenhäuserns jeweils nach Griechenland verreisen. 3, 4 Wochen Surfen, Kitesurfen, auch das ist Training, gut fürs Gleichgewicht.

«Nach der Karriere entferne ich das Überbein.»Ramon Zenhäusern

Dann geht es zurück auf den Schnee. Zurück zu den Schmerzen, die Ferse macht Probleme. Zenhäusern steht auf vom Holztisch im Restaurant in Saas-Fee, zieht das Hosenbein ein Stück hoch, es erscheint eine riesige Beule, ein Überbein. Der pickelharte Skischuh drückt gnadenlos, «am Anfang der Saison spüre ich das. Irgendwann gewöhnt sich das Hirn daran.» ­Jeder Skirennfahrer zwingt sich in zu enge Schuhe, um die Ski direkter steuern zu können. Bei Zenhäusern waren sie fast vier Nummern zu klein, 44/45 statt 48 – bis sein Servicemann den Hersteller dazu bewegte, Grösse 45/46 für seinen Athleten anzubieten, immerhin das. Der Schmerz ist deswegen nicht kleiner geworden. Gleich nach ­seiner Karriere, sagt Zenhäusern, werde er das Überbein entfernen lassen. Bis dahin will er seine ­Kritiker noch oft Lügen strafen.

So erlebten sechs Vertraute von Zenhäusern seine Karriere



«Sein erstes Wort: Ski»Beatrice Zenhäusern

Mutter

«Ramons erstes Wort war nicht Mama oder Papa, sondern: Ski. Er sah immer, wie sein Papi die Tasche packte, die Ski nahm und auf die Piste ging. Das wollte er auch. Erst ist er mit den Ski auf dem Teppich im Ferienhaus herumgerutscht, später ging es auf den Hang. Und wie! Wollten wir nach Hause, sagte er: ‹Wieso? Der Lift fährt doch noch.› Genauso meine Tochter Romaine, die Tennis spielte, immer noch einen Ball und noch einen.

Pushen mussten wir sie nie, es geht auch in die falsche Richtung, wenn Eltern das tun. Nur etwas mussten unsere Kinder: ein Instrument erlernen. Ramon spielt am Weihnachtsfest noch heute Klarinette. Er war auch ein guter Tennisspieler, mit 14 entschied er sich aber fürs Skifahren – und unsere Familie wurde gesplittet. Ich reiste mit Romaine an Tennisturniere, mein Mann Peter mit Ramon an die Skirennen. Seit sich Romaine am Handgelenk verletzte und die Karriere zu Ende ist, gehe ich oft mit Ramon. Was er erreicht hat! Mit so etwas hätten wir nie gerechnet. Wir dachten zwar schon, dass es nur eine Frage der Zeit sein könnte, bis der Durchbruch gelingt. Denn er war in allem ein Spätentwickler: Die ersten Zähne kamen spät, und als er mit 18 neben Kollegen stand, waren das Männer mit Bart – und er ein Junge.

Doch wenn ich zu Hause die Medaillen abstaube, staune ich schon: noch eine. Und noch eine. Und dann hat es noch zwei olympische. Ich schaute den Slalom von Pyeongchang mit Romaine am Fernsehen, beim 2. Lauf konnte ich nicht mehr hinsehen, tigerte hin und her, in die Waschküche – dieses Cabaret! Wir haben mit nichts gerechnet – und dann gabs Silber. Schon bei seinem ersten Weltcuprennen in Levi 2012 fieberte ich vor dem TV mit. Ich liess das Handy laufen, um Ramon die Bilder zu zeigen, wie er am Fernsehen zu sehen ist. Ich schickte ihm das Video. Als er nach Hause kam, sagte er: ‹Ich höre auf mit Ski. Das ist es mir nicht wert.› Er hatte auf dem Video gehört, wie ich mitgegangen war – ich hatte es wohl etwas übertrieben.»



«Wir waren Angefressene»Peter Zenhäusern

Vater

«Ich habe ja in meinem Leben nie geraucht. Aber wenn Ramon aufs Podest fährt, gibt es eine Zigarre. Das ist für mich schon fast übertrieben – und Ramon findet das erst recht. Wir feiern und rauchen, und er sagt uns, wie ungesund das ist. Aber es ist zum Ritual geworden. Als er im Bubenalter JO-Rennen fuhr, machte ich mit dem damaligen Servicemann und einem anderen Trainer ab, dass wir uns eine Zigarre gönnen, sollte es einmal so weit kommen.

Es ist schön, können wir die Erfolge immer noch mit den Leuten feiern, die uns unterstützt und an uns geglaubt haben. Die anderen, die uns belächelten, haben uns nie interessiert. Ich war immer überzeugt von Ramons Potenzial. Ich habe als Skitrainer im In- und Ausland wie Neuseeland, wo ich vor 30 Jahren im Nationalteam arbeitete, viele Wege gesehen – auch ungewöhnliche. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als Ramon ein Teenager war, ein Niemand im Ski. Wir wollten trainieren, er fuhr ein paar Einfahrbögen, und ich stand da und dachte: Das ist Weltklasse, das sind Schwünge, wie sie bei den Profis zu sehen sind. Heute muss er nur schon deshalb einer der besten Techniker sein, um seine 2,02 Meter überhaupt bändigen zu können.

Als Kind ist er immer frei gefahren, das erste Mal mit 19 Monaten hinter unserem Ferienhaus in Bürchen. Ich halte nichts davon, zu früh in die Stangen zu gehen und die Zeit zu messen. Es soll einfach Freude machen – und das machte es Ramon. Motivation war bei ihm nie ein Thema. Das ist auch der Schlüssel: Ich würde nie von einem Talent reden, auch der Vater von Marcel Hirscher tat das nie. Das Talent ist schlicht, bereit zu sein, viel Arbeit zu leisten. Wir verfolgten nie einen Plan, wir waren einfach zwei Angefressene, die überzeugt waren, dass er es packt. Bis 16 war ich als Coach des Skiclubs Bürchen sein Haupttrainer. Nun bin ich im Hintergrund tätig und würde mich als seinen Betreuer bezeichnen.»



«Ich traue ihm alles zu»Didier Plaschy

Mentor

«Die erste Frage war: Kann aus einem Würfel eine Kugel werden, die rollt? Wegen seiner Statur dachten viele: Unmöglich, aus dem wird nie etwas. ­Ramon war wirklich ein ungelenker Riese. Aber mir war klar, dass er mit seinen langen Beinen vom Hebelprinzip profitieren und zusätzliches Tempo erzeugen könnte. Er brauchte dafür einfach die perfekte Balance – und die haben wir jahrelang trainiert. Denn: Steht er nicht zentral über dem Ski, wird er wegen der Grösse schnell wegkatapultiert.

In den Trainings war Kreativität gefragt. Kickboxen, Trampolin, Surfen, Schlittschuhlaufen, Rollschuhfahren, Bergabläufe und vieles mehr stand auf dem Programm. Ramon sollte lernen, den eigenen Körper im dynamischen Gleichgewicht zu kontrollieren. Wir gingen auch auf dem Teppich Ski fahren, einer Art Laufband. Einmal stellte ich ihn auf zwei miteinander verbundene Trottinette, zog ihn mit einem Seil hinter dem fahrenden Auto nach – er trug dabei eine Eishockeyausrüstung. Ramon ist ein intellektuelles Arbeitstier. Sieht er in einer Übung keinen Sinn, verweigert er sie. Steht er dahinter, trainiert er bis zum Kollaps. Das kann kompliziert sein, weil er alles hinterfragt. Aber er will nun mal wissen, worauf er sich einlässt.

Trotz seiner Erfolge hat er sich als Typ nicht verändert; er ist neugierig geblieben, lustig und vor allem bewegungssüchtig. Im konditionellen Bereich bin ich weiterhin seine Ansprechperson, habe mittlerweile aber eher eine beratende Funktion. Seine Agenda ist nun ziemlich gefüllt, es bleibt weniger Zeit für die Erholung. Ramon braucht noch zu viel Energie im Umgang mit Medien, Sponsoren und so weiter, da könnte er noch effizienter werden. Er muss lernen zu sagen: So, jetzt ist fertig. Aber eben, er kann sich halt nicht verstecken. Den Zenhäusern sieht man immer. Im Slalom traue ich Ramon alles zu. Ich glaube, den meisten ist nach wie vor nicht bewusst, wie viel Potenzial noch immer in ihm steckt.



«Mach dich gross»Frank Frötschkes

Mentaltrainer

«Nach der Ski-WM 2017 fuhr ich Ramon von St. Moritz nach Sargans und hörte seine gnadenlose Selbstkritik. Drei Monate später begann unsere Zusammenarbeit. Ramon hielt Mentaltraining für Hokuspokus, also musste ich ihn in den ersten zehn Minuten des Gesprächs überzeugen. Ich konfrontierte ihn damit, dass er zwar überzeugt sei, mit seiner Grösse im ­Slalom an die Spitze gelangen zu können, aber nicht zu seiner Grösse stehe. Er machte sich klein, wollte niemanden von oben ­herab anschauen, nicht arrogant wirken. Deshalb gewöhnte er sich an eine eher gebückte Haltung. Es leuchtete ihm ein, dass diese äussere ­Haltung seine innere Haltung beeinflusste, ergo auch sein Selbstbewusstsein. Und so praktizierte er den ganzen Sommer «Power-Posen», er machte sich breit im Stuhl, ging aufrecht – es wirkte.

Ramon ist ein eher rationaler Typ, der denkt, analysiert. Bei ihm war ein mentales Training sinnvoll, welches seine Hirnhälften in eine bessere Balance brachte. Die rechte Hälfte, die unter anderem für das intuitive Handeln zuständig ist, musste gestärkt werden. Weil die Steuerung von Gehirn und Körper übers Kreuz funktioniert, empfahl ich ihm, monatelang alle Alltagshandlungen mit links auszuüben. Fleisch schneiden, Zähne putzen, Schlüssel drehen – alles tat er mit der falschen Hand. Er machte es extrem konsequent, auch das wirkte. So konnte er sein Rechenschieberdenken auf den Ski weitgehend ablegen.

Ramon arbeitet mit Selbsthypnose-Tapes, die helfen, seine Emotionen, sein Denken und Handeln so zu ‹programmieren›, wie er das haben möchte. Es geht darum, wie er fahren will, mit dem Druck umgehen soll. Daraus hat sich sein Gebrüll am Start entwickelt. Es entstammt seinem Unterbewusstsein, weil er zu einer Hintergrundmusik visualisiert, in der hin und wieder ein Löwe zu hören ist. Dieses ­Ritual ist nun so verinnerlicht, dass er es sogar während des Rennens nutzen kann.



«Mulde? Na und!»Willy Breitenberger

Servicemann

«Plötzlich habe ich einen Athleten, der ganz vorne mitfährt. Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich habe Ramons Qualitäten schon gesehen, als ich vor vier Jahren mit ihm zu arbeiten begann. Ich sagte ihm: Wenn du es schaffst, einen ganzen Lauf so schnell durchzufahren, wie du es kannst, dann bist du zu 100 Prozent dabei. Auf diesem Gebiet hat er brutal gearbeitet, und seine Ausfallquote ist schier unglaublich gering. Ich habe nie Angst um ihn, auch auf schlechten Pisten nicht. Eine Mulde? Na und! Als er im Frühjahr in Wengen ausschied, nahm ich die Schuld zu 50 Prozent auf mich. Ich hätte den Ausrutscher wohl verhindern können mit einer entsprechenden Ski-Präparation. Aber er würde mir nie die Schuld geben. Es ist überhaupt sehr einfach, mit ihm zu arbeiten.

Zu Beginn hatten wir uns allerdings etwas schwergetan. Ich kam von den Abfahrern Marc Gisin und Ambrosi Hoffmann – zum Glück gibt es auch auf der Speed-Seite brutal vereiste Pisten, ich kannte das also. Nun wurde der Grip noch etwas wichtiger. Und es brauchte seine Zeit, bis wir das gegenseitige Vertrauen fanden, bis er nicht immer zu fragen brauchte, was ich gerade mache, welchen Plan ich habe. Heute sagt er: ‹Du wirst das schon richten.› Es ist wichtig, dass er die Ski anschnallt und sich ab der ersten Kurve absolut sicher fühlt.

Ich bin oft mit Ramon auf der Piste, dann achte ich einzig darauf, was die Ski machen, der Athlet interessiert mich in dem Moment nicht. Ich schaue mir die Spuren an, die in den Schnee gezeichnet wurden. Sind sie beidseitig sauber, weiss ich, dass die Ski funktionieren. Wir bekamen mit der Zeit immer mehr Spass daran, zusammen in eine Richtung zu arbeiten, wir sind zusammen gewachsen. Seine Technik war schon am Anfang nicht schlecht. Aber das Gefühl im Fuss, dass er den Ski richtig spürt, das fehlte noch. Er fuhr sehr kraftvoll und wenig sensibel. Jetzt hat er das super raus.



«Vieles aus dem Bauch»Tanja Hüberli

Freundin

«Ramon hat sich seine eigene Welt gebaut, in der er sein Chef ist und bestimmt, was zu welchem Zeitpunkt getan wird. Ich staune immer wieder, wie er seine eigenen Trainingspläne gestaltet und einfach das macht, wonach er sich gerade fühlt. Während andere Athleten Strukturen brauchen, braucht er Freiheiten. Er hört sich zwar oft um, holt verschiedene ­Meinungen ein und ist durchaus offen für Kritik. Aber er entscheidet immer selber – meistens eben aus dem Bauch heraus. Ich sehe das als eine seiner grössten Stärken.

Ich kenne kaum einen Menschen, der so konsequent und perfektionistisch lebt wie Ramon. Was den Sport betrifft, sind das unglaublich wertvolle Eigenschaften, von denen ich auch schon profitieren konnte. Essens- und Ruhezeiten werden strikt eingehalten. Auf Dinge, die den Sport negativ beeinflussen können, verzichtet er. Egal, um was es sich handelt. Zudem ist er extrem motiviert, alle sportlichen Herausforderungen ­irgendwie zu meistern. Zeige ich ihm im Konditionstraining etwa eine Übung, die er nicht auf Anhieb besser kann als ich, hat er sie bis zum nächsten Mal perfektioniert und sogar noch zusätzliche Schwierigkeiten eingebaut. Wir beraten uns häufig, dieser ­Austausch hilft uns immer wieder.

Eine grosse Rolle in seinem Leben spielt sein familiäres Umfeld. Alle freuen sich, wenn sie etwas Gutes für Ramon tun können. Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, gibt ihm viel Kraft und Energie. Das Gebrüll, sein eher ungewöhnliches Startritual, passt einerseits so gar nicht zum liebenswerten Menschen, der Ramon zu Hause ist. Andererseits passt es eben durchaus zu ihm, weil es ihn nicht interessiert, was andere darüber denken. Er hat einen Weg gefunden, wie er sich in den optimalen Rennmodus bringen kann. Einen Weg, den es wohl nicht allzu oft zu sehen gibt, der aber dennoch in seine eigene Welt passt.



