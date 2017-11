«Wir waren Freiwild»

Der #MeToo-Skandal weitet sich auf den österreichischen Skisport aus. Nachdem die Skirennfahrerin Nicola Werdenigg erzählt hat, sie sei als Teenager vergewaltigt worden, meldet sich eine Teamkollegin zu Wort.

Die Siebzigerjahre seien von sexistischem Machtmissbrauch geprägt gewesen, sagte die Frau, die anonym bleiben möchte, zum «Standard». «Ich kann das nur bestätigen, und zwar zu hundert Prozent.»

«Jeder ist irgendetwas passiert»

Damit ist sie die zweite ehemalige Weltcupfahrerin, die von sexuellen Übergriffen erzählt. Werdenigg sei nicht die Einzige gewesen. «Damals ist jeder irgendetwas passiert.» Es habe sich jedoch niemand getraut, etwas zu sagen. Es sei unmöglich gewesen, darüber zu reden.

Werdeniggs Kollegin erzählt, sie habe sich mit Händen und Füssen gegen Übergriffe wehren müssen. «Ich habe mir immer gesagt, ich lasse mich nicht brechen.»

Vom Trainer gepackt

Dann habe sich ein Vorfall «in Übersee» ereignet. Im Hotel ging sie durch einen Korridor, als sie von einem Trainer angegriffen wurde, wie sie sagt. «Es öffnete sich eine Tür und ich wurde von einem Trainer gepackt und in ein Zimmer gezerrt.»

«Er sagte, ich sei heute dran. Ich dachte: ‹Bitte nur der nicht!›» Im Raum sei noch ein weiterer Mann gewesen. Sie sei auf das Bett geworfen worden. «Sie waren betrunken, es war ganz brutal.»

«Das wollte ich den Kindern nicht zumuten»

Es seien nicht alle Männer gleich gewesen. Doch habe es einen Trainer gegeben, der die Frauen im Team als seine Mädchen angesehen habe. «Das waren einfach seine Mädchen. Er hat sich alle Rechte herausgenommen.» Alkohol habe dabei immer eine wichtige Rolle gespielt.

Als Rennläuferin war sie erfolgreich und im Weltcup hat sie sich den Spass am Skirennsport nicht nehmen lassen. «Der Sport war mein Leben.» Doch ihre Kinder habe sie nicht in ihre Fussstapfen treten lassen wollen. «Ich wollte den Kindern nicht zumuten, was ich alles gesehen und erlebt hatte. Wir waren ja Freiwild.»

«Plötzlich lag einer neben dir»

Werdenigg zufolge waren sexuelle Belästigungen selbstverständlich. «Man ist schlafen gegangen, und plötzlich ist einer neben dir gelegen», erzählte sie am Montag ausführlich dem «Standard».

Die Tirolerin war 1975/76 Dritte im Abfahrtsweltcup. Sie erzählt von einem Skifabrikanten, «einem unappetitlichen alten Mann». Er habe sie auf seine Knie gesetzt und sie berührt. Später sei sie in einem Internat gewesen, in dem versucht worden sei, Menschen zu brechen – mit erzwungenem Essen und auch in der Sexualität. Der Heimleiter habe aufgrund seiner «Geilheit» Teamkollegen als Spanner in ihr Zimmer geschickt. «Die Tatsache, dass der Mann, der diese Aktion aus Frauenverachtung inszenierte, dabei Befriedigung vor meiner Zimmertür erlebte, war der erste grosse Schock in meinem Leben.»

«Beim ersten Sex gefilmt»

Mit 16 Jahren sei sie zum Sex gezwungen worden. «Zwei Männer haben mich unter Alkohol gesetzt, einer der beiden hat mich vergewaltigt», sagt Werdenigg. Sie habe mit niemandem darüber gesprochen. Sie habe sich geschämt, weil sie sich habe «ansaufen lassen».

Werdenigg schildert auch Vorfälle in einem Skiinternat, in dem Buben «gruppenweise» vom Heimleiter mit Pornoheften und Alkohol zum Onanieren animiert worden seien. Und sie erzählt von einer Rennläuferin, die heimlich beim ersten Sex gefilmt wurde. Das Video sei anschliessend der Mannschaft vorgespielt worden. «Das ging damals als Scherz durch. Ihm ist gar nichts passiert, sie hat sich zu Tode geschämt und den Sport geschmissen. Die Frau war ruiniert. Es war grausam, aber so war das damals eben.» (oli)