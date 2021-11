Trainieren trotz Kälte – Sportanleitung für Warmduscher Die kühlen Temperaturen verbannen die Gfrörli in die warme Stube. Doch auch dort kommen sie punkto Bewegung auf ihre Kosten. Acht Tipps, wie Sie im Winter auf Trab bleiben. Christian Brüngger Tobias Müller Pia Wertheimer

Rauf auf den Everest

Die Ultra-Challenge Everesting gewann gerade in der Pandemie bei Velofahrern an Beliebtheit, da sie Radrennen oder -marathons im Pulk ersetzt und den Gümmeler trotzdem vor eine Herausforderung stellt. Denn dabei legt die Velofahrerin 8850 Höhenmeter an einem beliebigen Hang zurück und erklimmt somit bildlich den höchsten Berg der Erde.

Aber auch für Warmduscher gibt’s ein Everesting – und dieses ist nochmals um einiges verrückter: Die unzähligen Höhenmeter werden nicht mit dem Drahtesel am Berg zurückgelegt, sondern daheim auf der Treppe oder im Treppenhaus. Um zu wissen, wie lange diese spezielle Tortur dauert, misst man eine einzelne Stufe ab und rechnet aus, wie viele Stufen es zum renommierten Gipfel braucht. Natürlich muss es nicht gleich ein Treppen-Everest sein, auch den Gurten oder den Pfannenstiel kann man sich ins Treppenhaus holen. Denn jeden Tag 50 oder 100 Höhenmeter zurückzulegen bringt den Kreislauf in den Schwung, da Treppenlaufen auch noch dem Kopf gut tut.