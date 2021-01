Aus persönlichen Gründen – Sportchef Schuiteman verlässt GC bereits wieder Überraschung beim Rekordmeister: Der Niederländer hört per sofort auf, er bat den Verein, seinen Vertrag aufzulösen. Marcel Rohner

Erst seit April bei GC, nun schon wieder weg: Bernard Schuiteman. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Es will einfach keine Kontinuität reinkommen bei GC. Es ist noch kein Jahr her, da stand wieder einmal ein Umbruch an. Sportlich, aber auch in der Geschäftsleitung, wurde so gut wie alles ausgewechselt, die Mission Wiederaufstieg wurde ausgerufen. Unter chinesischen Besitzern, die bis heute eher ein Mysterium sind.

Bernard Schuiteman war der Sportchef in diesem Konstrukt. Er krempelte von Beginn an gehörig um, verpflichtete bis im Januar ganze 18 Spieler. Einige davon schlugen ein, andere enttäuschten, die Grasshoppers liegen nach 16 Spielen auf Rang 1 der Challenge League. Der Vorsprung im Aufstiegsrennen aber ist knapp, der FC Thun lauert mit nur einem Punkt Rückstand.

Noch im Januar holte Schuiteman mit Oskar Buur und Hachim Acheffay zwei weitere Spieler. Es sind wohl seine letzten Verpflichtungen. Wie GC am Samstagmorgen überraschend mitteilt, legt der Niederländer sein Amt als Sportchef nieder. Er bat den Verein, seinen Vertrag aufzulösen. Grund dafür seien persönliche Gründe, er habe gespürt, dass die Rolle des Sportchefs nicht zu ihm passt, so zitiert der Club den 47-Jährigen. Für eine Stellungnahme war er bisher nicht erreichbar.

Berisha übernimmt Schuitemans Geschäfte

Schuiteman war von den Leuten, die nun auf dem Campus das sagen haben, der, der in der Öffentlichkeit am meisten auftrat. Auch soll er sich, so ist es aus dem Umfeld des Clubs zu vernehmen, aus internen Querelen rausgehalten und sich auf das Sportliche konzentriert haben. Und doch war auch er nicht frei von Vorwürfen, die enge Zusammenarbeit mit den Wolverhampton Wanderers, von denen Schuiteman in neun Monaten gleich sechs Spieler verpflichtete, kam nicht überall gut an.

Der Niederländer wehrte sich stets gegen die Stimmen, die sagten, GC verliere seine Identität nun vollkommen und werde zum Farmteam der Wolves. Er sprach lieber von guten Beziehungen. Die liegen auf der Hand: Der Premier-League-Verein gehört zur selben Maschinerie wie GC, hinter beiden Clubs steht der chinesische Konzern Fosun. Schuiteman selbst war früher als Scout tätig bei Wolverhampton. Es ist anzunehmen, dass er solche Aufgaben meint, wenn er sagt, seine Leidenschaften für den Fussball liegen in anderen Bereichen als in der Funktion des Sportchefs.

Weiterhin sagt Schuiteman: «Ich hatte eine tolle Zeit beim Grasshopper Club Zürich und ich bin stolz, meinen Teil beigetragen zu haben, dass GC wieder auf Kurs ist. Ich wünsche dem Club von Herzen allen erdenklichen Erfolg und werde dessen Weg weiterhin gespannt verfolgen.» Der Rücktritt sei unausweichlich gewesen. Schuiteman verlässt den Verein per 1. Februar. Seine Geschäfte übernimmt vorübergehend Geschäftsführer Shqiprim «Jimmy» Berisha.