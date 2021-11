Mythos Jungfernhäutchen – Sprechen wir von der Vaginalen Korona Denn das «Jungfernhäutchen» gibt es nicht – auch wenn viele Frauen das immer noch glauben. Andrea Arežina (Das Magazin)

Ein passendes Modell: der Haargummi. Foto: Tonje Thilesen

Erinnern Sie sich an Ihren Biologieunterricht? An die Stunde, in der Sexualität Thema war? Mussten Sie ein Kondom über eine Banane ziehen? Und hat Ihnen die Lehrperson erklärt, was das Jungfernhäutchen sei? Welches Bild des Jungfernhäutchens hatten Sie vor Augen? Dachten Sie an eine dünne, fest gespannte Haut – vergleichbar mit der Frischhaltefolie, die das Gemüse im Laden versiegelt und symbolisiert, dass es unberührt ist?

«Viele denken so», sagt die Sexualpädagogin Linda Bär. Woche für Woche besucht sie Schulen in der Schweiz und klärt die Klassen unter anderem mithilfe eines Haargummis darüber auf, was das «Jungfernhäutchen» ist.