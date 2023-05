Verbrechen in Buchs – Sprengung des Bancomaten löst Fassungslosigkeit und Wut in Buchs aus Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch den Bancomaten der Post Buchs gesprengt. Die Druckwelle riss die Balkontür im Nachbarhaus aus den Angeln. Anna Bérard

Die Detonation hat ein Loch in die Wand gerissen und das Postgebäude stark beschädigt. Foto: Anna Bérard

Buchs ist fassungslos. Der Bancomat bei der Post ist in der Nacht auf Mittwoch gesprengt worden. Drei Detonationen haben die Bevölkerung kurz nach 2.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Ein Mann, der im Block unmittelbar neben der Post wohnt, erzählt von einem unglaublich lauten Knall, gefolgt von zwei weiteren. «Ich bin sofort auf den Balkon gerannt, um zu schauen, was los ist.» Wegen des dichten Rauchs habe er jedoch nichts sehen können. Seine Frau habe an Bomben gedacht und sei aus Angst in der Wohnung geblieben. Er habe die Polizei benachrichtigt. Und diese sei wenige Minuten später eingetroffen.