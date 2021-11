Pferdesport: Turnier in Dielsdorf – Springen und Dressur im Zeichen des Samichlaus In der Woche vor dem Samichlaustag teilen sich die Dressur- und Springreiter das Gelände der Pferderennbahn Dielsdorf. Dort tragen sie das erste Santa Claus Horse Park Masters aus. Angelika Nido Wälty

Wenn der rasche Wechsel zwischen den Pferdesport-Sparten Programm ist: Am Santa Claus Masters in Dielsdorf wird mehrmals ein Spring-Parcours ab-, und ein Dressurviereck aufgebaut. Foto: Angelika Nido Wälty

Nachdem die regionalen und nationalen Springprüfungen am Horse Park Masters in Dielsdorf pandemiebedingt mehrfach abgebrochen oder verschoben werden mussten, können sie ab nächstem Mittwoch endlich starten. Allerdings werden sich die Springreiterinnen und Springreiter die Reithalle mit den Dressur-Spezialisten teilen müssen: Zum ersten Mal werden das weiss umrandete Dressurviereck sowie die bunten Sprung-Hindernisse in der gleichen Woche in der grossen Reithalle vor der Pferderennbahn aufgestellt.

Der Mehraufwand für die Auf- und Abbauarbeiten ist einkalkuliert. «Aber so können die Teilnehmenden beider Disziplinen von den optimalen Bedingungen im Horse Park profitieren», sagt Fritz Pfändler, der zusammen mit Gilles Ngovan dem OK des Santa Claus Horse Park Masters vorsteht.

7 Dressur- und 20 Springprüfungen

Der Auftakt erfolgt noch getrennt: Am Montag und Dienstag messen sich die Dressurreiter in den Kategorien GA und M, am Mittwoch und Donnerstag stehen insgesamt 12 Springen der Kategorien R 100 bis R/N 135 auf dem Programm. Aufgrund der hohen Nachfrage mussten einige Prüfungen geteilt werden. Vier Springen zählen als Qualifikation für den OCC-Cup 2022 – und für die beste Reiterin oder den besten Reiter in den R/N120- bis 125-Prüfungen winkt ein Startplatz an der Amateur-Tour der CHI Basel Classics 2022.

Der Freitag beginnt mit einer St. Georg-Dressurprüfung, danach werden die Parcours für Springkonkurrenzen der Kategorien N 140, N 145 und ein weiteres R/N 135 aufgebaut. Die Sprünge bleiben über Nacht stehen, denn am Samstagmorgen stehen B/R 90 und B/R 95 auf dem Programm, gefolgt von einer weiteren R/N-125-Konkurrenz, bevor es mit dem Grand Prix weitergeht, für den sich einige der besten Dressurreiter des Landes angemeldet haben. Die meisten von ihnen treten auch am Sonntag ab 8.45 Uhr zur Grand Prix Kür an. Um 12 Uhr folgt ein Springen der Kategorie N 140. Es dient in erster Linie als Warmup für den anschliessenden Höhepunkt, den Grand Prix über 1,50 Meter. Dieser wiederum zählt zur Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft der Elite sowie für den Schweizer Cup 2022.

Fehler gefunden?Jetzt melden.