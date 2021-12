Vorwurf des Datenmissbrauchs – Spur nach Moskau im Zuger Spionage-Krimi Eine Schweizer Firma soll bei Handyüberwachung im grossen Stil mitgeholfen haben. Nun kommt eine brisante Verbindung nach Russland ans Licht. Bernhard Odehnal Christian Brönnimann

Bürogebäude im Zentrum Moskaus. Eine Tochterfirma der Schweizer Mitto AG ist an dieser Adresse registriert. Foto: Google Maps

Eigentlich soll die Technologie helfen, geheime Daten zu schützen. Um sich beispielsweise in ein E-Mail-Konto einzuloggen, nutzt man nicht nur ein Passwort, sondern auch noch einen Code, der per SMS zugeschickt wird. Die Zuger Firma Mitto AG bietet solche SMS-Dienste an, unter anderem für Techgiganten wie Google oder Twitter. Dazu hat sie Zugang zur Mobilfunkinfrastruktur in zahlreichen Ländern.

Doch seit dieser Woche steht die Mitto AG unter einem schweren Verdacht: Statt die Sicherheit für die Nutzer zu erhöhen, soll der Mitbegründer und operative Chef von Mitto den Zugang zur Mobilfunkinfrastruktur genutzt haben, um Dritten die Überwachung von Handynutzern zu ermöglichen.