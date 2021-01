Niederweningen – Spuren weisen auf einen Wolf hin Ob die gerissenen Schafe in Niederweningen von einem Wolf oder einem Hund angefallen wurden, kann nicht hundertprozentig bewiesen werden.

Ob ein Wolf in Niederweningen fünf Schafe gerissen hat, ist nach wie vor nicht ganz sicher. Die Spuren weisen aber eher auf einen Wolf als einen Hund hin. Foto: Dieter Seeger

Am 18. November 2020 wurden auf einer Weide in Niederweningen fünf gerissene Schafe vorgefunden. Nun liegt die Auswertung sämtlicher DNA-Proben vor, die damals vor Ort genommen wurden. Wie das zuständige kantonale Bauamt in einer Medienmitteilung schreibt, lassen diese aber nach wie vor keine abschliessende Beurteilung zu, ob es ein Wolf oder ein Hund war, der die Schafe getötet hat. Keine der Proben ergab ein eindeutiges Resultat.

Die Spuren, die damals auf der Weide in Niederweningen vorgefunden wurden, würden jedoch stark auf einen Wolf hinweisen, heisst es weiter. Darum würden dem Schafhalter die gerissenen Schafe entschädigt.

Ähnliche Vorfälle gab es seither im Kanton Zürich keine mehr. Es haben sich seither auch keine weiteren Hinweise auf eine mögliche Wolfspräsenz im Kanton Zürich ergeben.

red