Abo Kolumne Katja Früh Warum es ein Fehler ist, «52 beste Bücher» aus dem Programm zu streichen

SRF will sparen. Also kippt man erst mal alles, was den Alten gefällt. Denn die Alten haben ja keine Zukunft, das war schon immer so. Aber was, wenn die Jungen das Alte wollen?