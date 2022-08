Kontroverse um «Echo der Zeit» – SRF löscht Beitrag, und die SVP erhebt Vorwürfe Das Schweizer Radio hat einen Beitrag aus seinem Onlineangebot entfernt, der mehrere Fehler enthielt. Damit verhindert SRF, dass sich das Publikum eine eigene Meinung zum umstrittenen Beitrag bilden kann. Andreas Tobler

Oft für ihre hohe Qualität gelobt, nun wird sie heftig kritisiert: Die Redaktion der SRF-Hintergrundsendung «Echo der Zeit» bei der Arbeit im Studio. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Fünf Milliarden Franken habe die Verrechnungssteuer im letzten Jahr der Staatskasse eingebracht. Nun seien die Schweizerinnen und Schweizer am 25. September aufgefordert, darüber zu entscheiden, «ob die Verrechnungssteuer abgeschafft werden soll». So war es kürzlich in der täglichen Hintergrundsendung «Echo der Zeit» zu hören, der vom Stifterverein Medienqualität Schweiz über mehrere Jahre hinweg höchste Glaubwürdigkeit attestiert wurde.