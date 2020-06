Prozess um Mord im Küsnacht – Staatsanwalt fordert hohe Freiheitsstrafen Aus reiner Geldgier sollen zwei Beschuldigte im August 2016 eine vermögende Ärztin getötet haben. Der Staatsanwalt ist überzeugt, dass ihre Tochter den Mord in Auftrag gegeben hat. Ihr Motiv: Angst, nichts zu erben. Pascal Jäggi

Der Staatsanwalt (zweiter von links) fordert Freiheitsstrafen von 15,5 bis 19,5 Jahren für die Beschuldigten. Illustration: Julia Kuster

Für den Staatsanwalt ist klar: Alle drei Beschuldigten im Küsnachter Mordprozess sollen hinter Gitter. 19,5 Jahre fordert er für den mutmasslichen Haupttäter, 15,5 Jahre für den Mittäter und 18,5 Jahre für die Tochter der getöteten Ärztin. Diese soll die beiden Männer im August 2016 mit dem Mord beauftragt haben, um an das mehrere Millionen schwere Erbe zu kommen. Die Tochter habe Angst gehabt, enterbt zu werden. Ihr Verhältnis zur Mutter sei alles andere als gut gewesen, entgegen ihrer Behauptungen. Nach einem heftigen Streit und dem Rausschmiss aus dem Haus der Mutter soll sie demnach den Auftrag gegeben zu haben, so der Staatsanwalt am vierten Tag im Küsnachter Mordprozess.