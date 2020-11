Kolumne Ben Moore – Staatsfeind Nummer eins: das Virus Unser Wissenschaftskolumnist verlangt ein bisschen Respekt vor Viren – denn ohne sie gäbe es uns nicht. Ben Moore (Das Magazin)

Viren haben in letzter Zeit ziemlich viel schlechte Presse bekommen – und das ist verständlich. Die meisten von uns wünschen sich im Moment wahrscheinlich, dass Viren schnellstmöglich von unserem Planeten verschwinden. Was praktisch unmöglich wäre – und ausserdem zur Folge hätte, dass ein Grossteil des Lebens auf unserer Erde zugrunde ginge.

Nur eine kleine Anzahl von Viren kann jeweils eine bestimmte Art infizieren, und die meisten sind harmlos und leben in einer glücklichen Symbiose mit ihrem Wirt. Sie besiedeln beispielsweise unsere Haut, was uns vor bakteriellen Infektionen schützt, und sind ein wichtiger Bestandteil des Mikrobioms in unserem Darm. Wir verdanken den Viren in gewisser Form sogar unsere Existenz – ein Teil unseres genetischen Codes stammt aus Genen anderer Lebensformen, die von Viren zwischen Arten übertragen wurden. Etwa die Hälfte unseres Genoms weist Sequenzen auf, die mit Retroviren verwandt sind – Viren, die ein spezielles Enzym verwenden, um ihren genetischen Code in den von ihnen infizierten Wirt zu integrieren.