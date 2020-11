Berset sieht noch keine Tendenz

Als ein wenig ermutigend hat Bundesrat Alain Berset am Montag die etwas tieferen Zahlen von Neuansteckungen mit dem Coronavirus bezeichnet. Eine Tendenz sei aber noch nicht auszumachen. Die Lage bleibe ernst, sagte der Gesundheitsminister in Delsberg vor den Medien.

Dem Bundesamt für Gesundheit wurden für Freitag bis Sonntag 17'309 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Zudem registrierte das Amt gemäss Mitteilung vom Montag 169 neue Todesfälle und 536 neue Spitaleintritte. Vor einer Woche waren es für das Wochenende 21'926 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus gewesen und vor zwei Wochen deren 17'440.

Nachdem es vergangene Woche mehrmals über zehntausend Neuansteckungen mit dem Coronavirus täglich gegeben habe, sagte Berset im Hauptort des Kantons Jura, dass in den letzten Tagen die Zahlen «ein bisschen ermutigender» seine. Es wäre aber verfrüht, eine Tendenz auszumachen.

Bundesrat Alain Berset äussert sich im Kanton Jura zur Pandemie. Foto: Peter Klaunzer (Keystone/9. November 2020)

«Die Lage bleibt ernst», sagte der Gesundheitsminister, «im Jura und im ganzen Land.» Es sei eine schwierige Zeit. Am meisten Sorge bereite die Situation in den Spitälern. In der zweiten Welle sei das Problem vor allem das Personal, der Druck auf dieses sei sehr gross.

Hier geht es zu unserem Corona-Dashboard mit allen Zahlen.