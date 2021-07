Stabilität von Kryptowährungen – Stablecoins gewinnen rasant an Wert – das weckt Misstrauen An klassische Währungen gebundene Stablecoins wie Tether helfen, Kryptokurse stabil zu halten. Doch sie stehen unter Verdacht. Alexander Trentin

Stablecoins haben rasant an Wert gewonnen und könnten nun streng reguliert werden: Bankomat für Kryptowährungen in den USA. Foto: Charles Krupa (AP Photo/Keystone)

Die grösste Gefahr für die Kryptowährungen? Laut Kritikern hängen die Kurse von Bitcoin & Co. an einem obskuren Teil des Kryptouniversums – den Stablecoins. Diese Coins sind anders als Bitcoin in ihrem Wert eins zu eins an klassische Währungen wie den Dollar gebunden. Die angeblich stabilen Devisen haben nun einen Wert von fast 100 Milliarden Dollar erreicht. Der Verdacht: Sie wurden als ungedeckte Schecks zur Manipulation von Kryptokursen verwendet.

Auf höchster Ebene kümmert sich nun die US-Regierung um sie: Eine Arbeitsgruppe unter Finanzministerin Janet Yellen diskutierte vor einer Woche die Regulierung der Stablecoins. Nach der Sitzung wurde verkündet, Yellen «habe betont, dass man schnell handeln müsse, um einen angemessenen US-Regulierungsrahmen sicherzustellen». Zuvor hatte schon Notenbankchef Jerome Powell, auch Mitglied der Arbeitsgruppe, den Mangel an Regeln beklagt.